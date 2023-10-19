Получены кадры как работает танк Merkava такими снарядами.

Израильская армия обороны выложила в сеть новые кадры с боевым применением общего боевого танка «Меркава» 4-й модификации. На кадрах видно, как экипаж стреляет особыми шрапнельными снарядами по живой силе палестинской группировки ХАМАС. Что интересно по заявления ЦАХАЛ этот ролик был снят 7 октября 2023 года и показывает, как военные отбивают атаку палестинцев на территорию страны.

Видео ведется с камеры командира танка и наглядно показывает весь ужас современной войны, когда невозможно спрятаться. Израильтяне использовали для стрельбы 120-мм шрапнельные снаряды M339 «Каланит» с подрывом по таймеру, как на зенитных орудиях. Снаряд имеет заранее подготовленные поражающие элементы, которые на высокой скорости разлетаются в результате подрыва.

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Стоит понимать, что подобные боеприпасы уже не первый год используются западными армиями и недавно всплывали на Украине. Русские также обладают подобными снарядами, которые недавно поступили на вооружение ВС РФ под обозначением «Тельник» для танков Т-90М. Там программируемая боевая часть, которая подрывается в заданной наводчиком или командиром точке и поражают живую силу веером шрапнели.