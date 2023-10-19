Разработка под пулемет Калашникова.

Русские ученые и конструкторы продолжают создавать интересные устройства для нужд военных. Так на выставке «Интерполитех» в Москве была представлена турельная установка со зловещим названием «Черная вдова» и это устройство может стать настоящим кошмаром для пехоты противника. Суть заключается в том, что турель дистанционно управляется и самостоятельно может обнаруживать цели разных категорий.

В рамках проходящего недавно форума «Интерполитех» в Москве НПО «Грань» представила турельную установку собственного изобретения. Масса устройства достигает всего 15 килограммов и ее способен переносить один боец. При этом управлять турелью можно на дистанции до 1,5 км. Что интересно, «Черная вдова» обладает собственным зрением и способна за счет компьютера подсвечивать цели. Например, при обнаружении пехоты или бронетехники противника, турель выделит их на экране, чтобы оператору было проще наводиться.

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Пока есть информация только про использование с турелью пулемета Калашникова, но вполне вероятно, что с ней можно будет установить на нее что-то другое. В любом случае, такая турель серьезно поможет нашим военным в устройстве засад или охране территории. При этом название «Черная вдова» уже использовалось военными для противопехотных мин. Вот теперь появилась новая итерация этого наименования.