Зенитка сможет уничтожать цели, скорость которых не выше 50 узлов в час.

В рамках современной войны опасность для военного корабля могут представлять не только летающие дроны противника, но и их надводные плавающие модификации. Так уже несколько раз военные корабли России подвергались атакам малоразмерных надводных кораблей с беспилотным управлением. От них успешно отбивались, но теперь это станет еще проще, так как ЗРК «Комар» теперь сможет работать и по ним тоже.

Зенитно-ракетный комплекс «Комар» в первую очередь предназначен для борьбы с воздушными целями на малой дистанции. Для этого он использует ЗУР «Стрела». Теперь разработчики комплекса РАТЕП «научили» бороться с малыми надводными средствами. Для этого в состав комплекса включили противотанковые управляемые ракеты «Атака». Они позволяют поражать цель, двигающуюся со скоростью менее 50 узлов в час. Ракета «Атака» имеет достаточную боевую мощь, чтобы уничтожать малоразмерные надводные суда.

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Стоит напомнить, что противотанковая управляемая ракета «Атака» имеет сверхзвуковую скорость и в первую очередь предназначена для поражения бронированных машин противника. Насколько в реальных условиях она будет эффективной против малоразмерных надводных целей покажет практика использования. В любом случае, включение этой ракеты в состав комплекса значительно повысит оборонительные возможности наших военных кораблей в рамках современного общевойскового сражения.