Удары пришлись как минимум по трем, возможно их было больше.

На прошлой неделе представитель украинской военной группировки «Юг» оправдывалась про потерю одного штурмовика Су-25 на военном аэродроме около Кривого Рога. Теперь оправдываться будут не только они. По сообщениям, полученным из Украины, комбинированному ракетно-дроновому удару, подверглось еще три аэродрома противника.

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Изначально поступали сведения, что в ночь на 16 октября был нанесен массированный удар по военному аэродрому города Миргород, который также подвергался атаке на прошлой неделе. В этот раз ночной удар был нанесен по военной авиации и инфраструктуре объектов, принадлежащих ВС ВСУ. Вдобавок были сообщения про удар по военному аэродрому около Днепропетровска, где также есть потери в технике и, вроде как, ракетах западного производства воздушного пуска Storm Shadow и SCALP.

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Неподтвержденной с украинской стороны оставалась информация про удар русских ракет и дронов по Староконстантиновке в Хмельницкой области. Однако чуть позже прошло подтверждение ночной атаки. Обобщая факты можно сказать, что основной целью ударов была авиация противника, которая серьезно мешает российским военным осуществлять штурмовые операции на нескольких направлениях. Точные данные об уничтоженных самолетах пока не опубликованы, но если верить кадрам с ударами «Ланцетов», то машины стоят плотно и ничем не прикрыты. Это позволяет предположить про серьезные потери украинской авиации, которой и так мало.