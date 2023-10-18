Экипаж российского истребителя идентифицировал его как БПЛА RQ-4B Global Hawk.

Американские разведывательные дроны продолжают наворачивать круги вблизи от Крымского полуострова, и регулярно совершают попытки приблизится к нашим территориальным границами или даже пересечь их с целью разведки. В прошлые выходные БПЛА ВВС США RQ-4B «Global Hawk» был перехвачен нашим истребителем и в срочном порядке ушел в противоположную от границы сторону.

Информация про попытку американского дрона-разведчика пересечь российскую границу неподалеку от Крымского полуострова опубликовала пресс-служба Министерства обороны. С их слов получается, что неопознанный объект на высокой скорости начал приближаться к нашей границе. Цель засекли средства контроля пространства и на перехват вылетел один из дежурных Су-27 сил ПВО. При приближении к цели экипаж смог установить принадлежность объекта и даже опознал модель дрона – RQ-4B. Истребитель пошел на перехват цели, но та развернулась и ушла.

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Это уже не первая попытка американских, и не только, дронов-разведчиков «посмотреть» территорию полуострова. Все они оканчивались «перехватом» дежурными силами ПВО и уходили в сторону от границы. Особая активность БПЛА началась после 24 февраля 2022 года. С тех пор такие инциденты стали регулярными, но в крайнюю фазу не переходят.