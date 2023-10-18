Напомним, что Израиль потребовал от мирного населения сектора Газа покинуть приграничные территории.

ХАМАС и Израиль не прекращают боевые действия на территории сектора Газа. При этом сражения ведутся не только с использованием вооружений, но и на информационном поле. Так, официальный представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что израильская армия не имеет никакого отношения к обстрелу мирных палестинских беженцев, которые двигались на юг по шоссе имени Салах ад-Дина. Более того, в этом виноваты боевики ХАМАС, пытающиеся добиться своих целей и создать информационный шум.

Со слов пресс-секретаря ЦАХАЛ Джонатан Конрикус, армия не обстреливает мирных беженцев. Напомним, что это случилось 14 октября 2023 года, когда большая группа палестинцев уходила на юг после призыва израильтян об эвакуации с территории боевых действий. Эту группу обстреляли неизвестные, в результате чего 70 человек были убиты, а еще около 200 – ранены. ХАМАС тут же заявил, что это ЦАХАЛ нанес удар по мирной колонне, на что евреи промолчали и вот только недавно дали свой ответ.

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Стоит напомнить, что правительство Израиля выделило мирный коридор для выхода простых жителей в пятницу с 10 до 13 часов по местному времени. Все остальное время шоссе находится под постоянным контролем ЦАХАЛ. При этом действия израильской армии в течении последней недели ясно показывают, что с потерями среди мирного населения они считаться не будут. Не исключена версия, что с той группой беженцев все было не просто так.