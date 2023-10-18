В сторону Украины продолжает поступать вооружение.

В то время пока власти города Вьен снимают с мэрии украинский флаг, официальная власть Франции заявляет об увеличении поставок 155-мм снарядов для артсистем «Цезарь», поставленных на Украину в качестве «помощи». Одновременно французская промышленность напряжется и в 2024 году повысит количество собираемых САУ. Об этом заявил министр обороны страны Себастьен Лекорню.

Со слов главы военного ведомства в 2024 году промышленность Франции резко увеличит количество выпускаемых САУ «Цезарь», чтобы выполнить экспортные обязательства и восстановить парк боевых машин, так как 18 единиц были направлены на Украину. Французская промышленность будет выдавать по 8 машин в месяц вместо 4 – 6 до этого, но есть нюанс. Лекорню посетовал, что не всегда планы выполняются и иногда вмешиваются неизвестные факторы. Возможно, таким образом чиновник оставил лазейку для оправданий в случае срыва планов.

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Одновременно Себастьен Лекорню рассказал, что республика мобилизовала больше ресурсов и в 2024 году сможет не только восстановить 155-мм снаряды на складах Франции, но и отправлять по 3 тысячи украинцам. Напомним, что в 2023 году Франция отгружала для нужд ВСУ по 1 тысяче снарядов. Поэтому прибавка в 200 процентов выглядит внушительно. Что интересно, по статистике ВСУ в день расходует до 3 тысяч 155-мм снарядов.

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Вдобавок министр обороны посетовал, что из-за симпатии Макрона к Зеленскому, франция может недосчитаться новеньких «Цезарей», так как их могут направить на Украину. Но это уже больше зависит не от президента республики, а скорее от заокеанских партнеров.