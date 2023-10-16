Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Сухогрузы Украины и России столкнулись в Мраморном море
Оба получили повреждения, но остались на плаву.

реклама

В Мраморном море произошел инцидент, который из-за происходящих на Украине событий, приобретает серьезный политический окрас. Дело в том, что 13 октября 2023 года столкнулись два сухогруза, которые перевозили зерно. Одно судно шло из России и везло наше зерно в Израиль, второе вышло из Изюмского порта и, прокравшись мимо наших боевых кораблей, повезло товар в Испанию. Никакого предумышленного тарана не было, просто произошел несчастный случай, в ходе которого пострадал украинский корабль. Что интересно, оба судна шли под флагами нейтральных стран и не отсвечивали, кому принадлежат.

Суда, перевозящие зерно, столкнулись неподалеку от острова Мармара, и турецкая сторона сообщает, что пострадавших на кораблях нет и медицинская помощь не потребовалась. На фоне этого происшествия оживилась украинская миссия при НАТО, которую возглавляет Наталья Галибаренко. Посол заявила, что необходимо обеспечить Украине «безопасный коридор» для вывоза агропродукции из страны. Что интересно, она предлагает сопровождать каждый сухогруз с украинским зерном военными кораблями блока.

реклама

В ответ на такое заявление ряд стран-участниц блока высказались резко негативно. Стоимость такого безопасно вывезенного зерна резко подскочит, так как туда придется включать ГСМ для кораблей и моторесурс самой техники. Однако украинцы все равно продолжают настаивать на морском пути для вывоза того же зерна. Для них это единственный способ продавать свою продукцию за пределы страны в обход сопротивляющихся восточноевропейских государств.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 

#авария
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разбившийся F-35 разрушил надежды Пентагона - выявлена новая уязвимость
Два украинских МиГ-29 столкнулись в небе над Житомирской областью
Технические аспекты крушения «Луны-25» от «Роскосмоса»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Студент колледжа с помощью машинного обучения расшифровал слово в древнеримском свитке
7
Линейка Galaxy S24 выйдет в следующем году и раньше намеченной даты
+
Ракета-носитель SLS - космический гигант с космической ценой
+
Готовые игровые ПК с процессором Intel Core i9-14900K появились на Newegg
2
47% геймеров купили видеокарты NVIDIA с трассировкой лучей, а 20% владеют GeForce RTX 3060 и мощнее
26
Microsoft выплачивает вознаграждение в размере до 15 000 долларов тем, кто нашел уязвимость Bing AI
+
ЗРК «Полимент-Редут» получил противокорабельную функцию
3
Apple подала в суд на компанию Ecoapple из РФ и требует изменить название и убрать яблоко с логотипа
14
Энтузиаст приобрёл SSD-диск 990 Pro 4 Тбайт с PCIe 5.0 за $40, но он оказался весьма медленным
10
Яндекс Такси повышают цены на свои услуги
1
Криптовалютный кошелек Metamask удалён из AppStore
+
Армия обороны Израиля сообщила о готовности к проведению наземной операции в секторе Газа
7
Эпоха Су-25 в Украине подходит к концу – РФ методично добивает оставшиеся истребители «Ланцетами»
2
Toyota заключила соглашение о серийном производстве твердотельных батарей для электромобилей
+
Су-57 используют "режим невидимки" для скрытного нанесения ударов в зоне СВО
1
Приложение MetaMask было удалено из AppStore
+
Продажи жёстких дисков в 2023г увеличились в 4 раза – почему HDD не уходят с рынка, а спрос растёт
8
Применение технологий ИИ будет потреблять столько же электроэнергии, сколько небольшая страна
4
Эпоха DVD и Blu-Ray заканчивается: крупная сеть прекращает продажу дисков
4
Энтузиаст оснастил RTX 4080 двухслотовым кулером
+

Популярные статьи

Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
202
Китайский квантовый компьютер на 255 кубит продемонстрировал невероятную мощность
11
Всепогодный разведчик: Ударный Ка-52 "Аллигатор" получил подфюзеляжный радиолокатор кругового обзора
5
RTX 2060 Super против RTX 4060 в Adobe Premiere Pro
36
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
33
Sony PlayStation 4 Slim vs Xbox Series S vs Xbox One X в 2023 году
9
Итоги гоночного уик-энда 14-15 октября
+
Арабо-израильский конфликт - история 75-летнего противостояния
16
Зачем нужны потайные комнаты и в каких случаях рекомендуется обращаться в студию дизайна
+
Как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Украину и хватит ли денег у США
5

Сейчас обсуждают

kill-hohol
15:59
эти сорта дерьма чем-то отличаются? что те, что другие рабы западных кукловодов.
Американские аналитики: санкции против РФ укрепляют юань и разрушают финансовую гегемонию США
Truth Seeker
15:56
Ты про мем "Потерь нет" не слышал что ли? И сколько там потерь по заявлениям Шойгу?
Путин: потери Украины в ходе контрнаступления в восемь раз превышают российские
Psevdos Тронов
15:56
Пиздеж) На 4080 Ryzen 7 7700x 32 ddr5 летает на ультра, жаль ток русского языка официального нет) Но русификаторы уже есть, по чем смешно, что хохольский язык заменяет)))
Lords of the Fallen разочаровала геймеров и экспертов – игра выдаёт меньше 50 fps с GeForce RTX 4090
OgoGoLog
15:54
Ну т.е. ты подтверждаешь, что напи...звездел? Получается дальнейшие твои высеры читать нет смысла, т.к. это очередная ложь.
Путин: потери Украины в ходе контрнаступления в восемь раз превышают российские
Ruhama_Sama
15:53
На самом деле ёмкие диски не обязательно будут SMR. Легко нагуглить список. Например в серии WD Red вообще нет SMR
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
crosshunter57
15:48
Недавно хотел образ операционки на флешку через руфус накатить, ясное дело в винде 11. Ну думаю, давай сначала форматну флэшку виндовской утилитой... И вдруг из 120+ гигов флэшка становится 12 гиговой...
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
Eppius
15:47
Не пользуюсь hdd уже больше 10ти лет точно. Он шумит! Только внешний.
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
Дмитрий Рут
15:45
Не в то место поставили вентилятор...
Cougar выпустила специальное игровое кресло, которое помогает предотвратить потливость спины
Truth Seeker
15:45
Когда он в последний раз цифры озвучивал, и сколько там было?)
Путин: потери Украины в ходе контрнаступления в восемь раз превышают российские
Eppius
15:44
Ага молодцы, теперь мы за них спокойны
Израильская армия наконец-то начала приваривать к танкам Merkava «антидроновые» навесы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем