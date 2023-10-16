Оба получили повреждения, но остались на плаву.

В Мраморном море произошел инцидент, который из-за происходящих на Украине событий, приобретает серьезный политический окрас. Дело в том, что 13 октября 2023 года столкнулись два сухогруза, которые перевозили зерно. Одно судно шло из России и везло наше зерно в Израиль, второе вышло из Изюмского порта и, прокравшись мимо наших боевых кораблей, повезло товар в Испанию. Никакого предумышленного тарана не было, просто произошел несчастный случай, в ходе которого пострадал украинский корабль. Что интересно, оба судна шли под флагами нейтральных стран и не отсвечивали, кому принадлежат.

Суда, перевозящие зерно, столкнулись неподалеку от острова Мармара, и турецкая сторона сообщает, что пострадавших на кораблях нет и медицинская помощь не потребовалась. На фоне этого происшествия оживилась украинская миссия при НАТО, которую возглавляет Наталья Галибаренко. Посол заявила, что необходимо обеспечить Украине «безопасный коридор» для вывоза агропродукции из страны. Что интересно, она предлагает сопровождать каждый сухогруз с украинским зерном военными кораблями блока.

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В ответ на такое заявление ряд стран-участниц блока высказались резко негативно. Стоимость такого безопасно вывезенного зерна резко подскочит, так как туда придется включать ГСМ для кораблей и моторесурс самой техники. Однако украинцы все равно продолжают настаивать на морском пути для вывоза того же зерна. Для них это единственный способ продавать свою продукцию за пределы страны в обход сопротивляющихся восточноевропейских государств.