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g1tarist
«Ростех» заявил о передаче ВС РФ новой партии «Земледелий»
Новейшие системы дистанционного минирования доказали свою эффективность.

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Одна из частей успешной обороны во время украинского контрнаступления – это минные поля, которые были развернуты на протяжении всей длины линии боевого соприкосновения. Именно благодаря им начало, да и не только начало наступления боевиков киевского режима на бронетехнике превращалось в зрелищные кадры подрыва бронемашин, танков и прочего на спрятанных ТМ-62 и аналогах. И вот «Ростех» отчитался о передаче военным новой партии машин дистанционного минирования с приземленным названием «Земледелие».

Инженерная машина дистанционного заграждения «Земледелие» прошла полноценные испытания только в ноябре 2021 года и начала поступать на вооружение нашей армии в 2022. Поэтому их насыщение в вооруженных силах страны остается до сих пор крайне незначительным. При этом установка показала свою эффективность, минируя опасные направления, которые украинские саперы отмечали, как безопасные. Количество машин в переданной армии партии не уточняется, но по имеющейся информации они все пойдут в зону специальной военной операции.

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«Земледелие» размещается на колесном шасси грузовика КамАЗ и несет два блока с управляемыми реактивными боеприпасами с миной в качестве боевой части. Дальность полета каждой из 25 ракет достигает 15 километров. Оператор может самостоятельно программировать каким именно образом будут расставлены мины. Одновременно компьютер «Земледелия» передает карту минирования по информационной боевой сети. Мины установка может использовать любые, вплоть до западного производства.

#ростех
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