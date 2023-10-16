Решили больше инвестировать в ПВО.

Норвегия, одна из стран НАТО, нанесла неожиданный удар по германской экономике и заодно решила следовать новомодным тенденциям в военной сфере. Так, официальная власть страны, решила не покупать новые танки Леопард 2A8 в количестве 18 единиц, а ограничиться ранее сделанным заказом. При этом военные планируют слегка переформатировать армию под современные реалии - с ПВО против дронов и дальнобойной ствольной артиллерией против сухопутных сил потенциального противника. Этой информацией поделился Ларс Лервик, глава генштаба армии Норвегии, в своем интервью газете Breaking Defense.

Со слов Лервика, Норвегия учла военный опыт, полученный наблюдателями на Украине. Поэтому было принято решение сконцентрировать внимание на дальнобойной артиллерии и системах ПВО, так как дроны впечатлили многих, и с этим надо что-то делать. При этом норвежская армия не отказывается от ранее сделанного заказа на Леопарды модификации 2A7NO, которые уже начали поступать в страну. Что интересно, Лервик поделился информацией, что в Европе сегодня наблюдается снарядный голод, и он серьезно обеспокоен этим вопросом, так как промышленность никак не может восстановить баланс на складах хранения.

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Что касается систем ПВО, то глава генерального штаба не поделился сведениями, чьего они будут производства. Однако, скорее всего, это будут американские «Патриоты», так как остальные страны блока сегодня ЗРК почти не производят, а у Израиля с его «Арчером-3» сегодня и так хватает забот. С другой стороны, в качестве дальнобойной артиллерии Лервик видит корейские K9 и машины заряжания к ним K10.