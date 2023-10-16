Под удары ХАМАС попали населённые пункты Ариэль и Кадима-Цоран.

Несмотря на все бомбардировки сектора Газы, Израиль так и не смог прекратить прилеты палестинских ракет по своей территории. Правда, стоит отметить, что если в первый день это были запуски тысяч неуправляемых «подарков», то сегодня их число значительно сократилось и не несет столь сокрушительного эффекта.

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В ряд израильских городов сегодня ночью прилетели ракеты со стороны сектора Газы, но подавляющая их часть попала в безлюдные места и не нанесла существенного ущерба. Но, несмотря на столь оптимистичные новости, меньшая часть боеприпасов влетела в жилой сектор и привела к трагедии. Такая низкая точность объясняется тем, что палестинские ракеты не имеют блоков наведения на цель и выступают в роли РСЗО по методу пустили куда-то туда и забыли. При этом продолжается активно работать противоракетная система «Железный купол», которая перехватывает выпущенные ХАМАС ракеты в небе.

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ЦАХАЛ наносит в ответ удары по якобы объектам ХАМАС, приводя город в нежилое состояние. Однако прилеты из сектора Газы идут не по границам, а в глубь территории еврейского государства. Пока эффекта от работы израильских военных, кроме разрушения мирных кварталов, не наблюдается. Более того, боевики ХАМАС рвутся в бой и не намерены отступать. Хотя с учетом перекрытых границ и морской блокады, отступать как раз и некуда. Тут возникает вопрос: откуда у них обеспечение и насколько хватит заранее заготовленных запасов, и нет ли иных способов поставок всего необходимого альтернативными способами.