Даже представители Украины похвалили россиян.

Ранее мы писали о том, что русские операторы БПЛА смогли уничтожить еще один самолет на аэродроме около Кривого Рога. Украинские военные не хотели огласки, но западное издание «Форбс» сообщило о потере штурмовика Су-25 всем заинтересованным. Поэтому глава пресс-службы ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк выдала оправдательную речь, в которой даже похвалила российские дроны-камикадзе и признала, что ВСУ к такому были не готовы.

Гуменюк признала, что наши конструкторы все больше и больше работают над усовершенствованием барражирующего боеприпаса «Ланцет» и новые версии могут летать на расстояние более 70 км. Это заявление, особенно часть про неожиданность, выглядит странно, так, подобная ситуация уже возникала. Видимо, командование группы «Юг» не придало событию должного внимания и не предприняло защитных мер. Когда же ситуация повторилась, то они срочно начали искать оправдания своей халатности.

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В любом случае представители ВСУ косвенно, но признали заслуги наших разработчиков дронов. Но тут стоит понимать, что нам от их похвалы ни холодно, ни жарко. Тут интересен другой факт – если «Ланцеты» смогли запустить на 70 – 80 км, то есть ли возможность еще больше увеличить дальность? Особенно с недавними новостями о начале работ над летающим репитером сигнала для удаленного управления «Облачко», который позволит создать цепочку и дать возможность запустить дрон-камикадзе на значительно большие дистанции.