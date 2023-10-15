Прошли Авдеевку, добрались до Бердычей.

Пока на Запорожском и Южно-Донецком направлении украинские войска бьются лбом об нашу оборону, русская армия приблизилась к селу Бердычи, расположенного к северо-западу от города-гарнизона Авдеевки. Напомним, что операция вооруженных сил России длиться уже почти 2 дня, и за это время ВСУ понесли серьезные потери - до нескольких тысяч солдат убитыми и ранеными. Была прорвана одна из боковых линий укреплений около Авдеевки, и сейчас ВС РФ занимается штурмом стратегически важного населенного пункта.

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Про начало штурма Боровичей сообщает глава Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Со слов функционера, русские штурмовые отряды при поддержке бронетехники, авиации и артиллерии ведут бой за населенный пункт, расположенный к северо-западу от печально известной Авдеевки, которая, к слову, также находится под огневым поражением. Цель русской армии - взять поселок и перерезать пути снабжения к Авдеевке и тем самым захлопнуть котел. Никто не хочет брать укрепрайон штурмом, так как это приведет к большим потерям среди наших бойцов.

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Захлопнувшийся вокруг Авдеевки котел приведет к ее полной изоляции и истощению необходимых для сопротивления ресурсов. Ситуация чем-то напоминает аналогичную с Солидаром, но некоторые сравнивают происходящее с Бахмутом. Правда, стоит напомнить, что Артемовск все же брали лобовым штурмом, и только на последних этапах были перерезаны линии снабжения ВСУ.