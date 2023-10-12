Потому что нейросети пока что не могут писать качественный текст.

Искусственный интеллект давно заполонил собой многие области и уже запомнился людям, как нечто всемогущее. Однако есть и такие сферы, где он бессилен – и это творчество, особенно творчество литературное. Как считают эксперты, большинство текстов, которые создают нейросети, либо очень плохого качества, либо показывают низкий процент оригинальности.

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Одной из причин является фундамент, на котором работают программы – это машинное обучение, которое берет за основу уже написанные кем-то тексты, опубликованные в Сети. И не всегда эти тексты качественно написаны. Чтобы предотвратить ситуацию, при которой ИИ обучаются на некачественном контенте, крупные технологические компании начали привлекать человеческие ресурсы к работе над нейросетями – теперь корпорации нанимают писателей и поэтов. Это выгодно всем – бумажные книги в последние несколько лет не пользуются высоким спросом, издательства получают меньше, и литераторы остаются без работы. Получается, что у них есть достаточно много ресурсов, чтобы вложить их в развитие искусственного интеллекта.

Согласно мнениям экспертов, компании стремятся опередить своих конкурентов за счет текстов лучшего качества. Некоторые и вовсе развивают другие языки, кроме английского. Среди открытых вакансий можно заметить места для тех, кто пишет на японском и хинди.

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Судя по сложившейся ситуации, искусственный интеллект попросту нуждается в помощи человека. Кроме того, если писатели трудоустроены официально, это решает вопрос с авторскими правами. А в последнее время данная проблема встала особенно остро в среде творческих людей.