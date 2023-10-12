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g1tarist
ЦАХАЛ посоветовал палестинцам уходить из сектора Газа в Египет
Но Египтяне не очень рады гостям.

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Пока мировая общественность высказывает свое мнение по поводу происходящего в Израиле, ЦАХАЛ продолжает стягивать свои силы к южной границе с целью проведения наземной операции по демилитаризации Сектора Газа. При этом израильское правительство полностью игнорирует призывы ряда государств к мирному решению вопроса и заявляет, что только полное уничтожение ХАМАС станет залогом долгого мира в государстве. При этом их не волнует судьба простых жителей, которые попали между молотом и наковальней.

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Стоит понимать, что Сектор Газа сравнительно небольшой и густонаселен палестинцами. По переписи населения от 2021 года, там проживает около 3 миллионов человек, которым сегодня банально некуда деться. Часть из них рада была бы покинуть опасный регион, но граница с Израилем плотно перекрыта военными, и туда никого не пускают, что логично в свете последних событий. Одновременно с этим авиация ЦАХАЛ наносит удары по объектам ХАМАС и за прошлую ночь совершила более 200 ударов.

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Что интересно, подполковник Ричард Хехт заявил, что мирные жители сектора Газа должны для своей безопасности покинуть дома и уходить. Единственный вариант для них — это переход египетской границы. Но есть сообщение, что правительство Египта не в восторге от предстоящего наплыва беженцев и физически не готово их принять в стране. В любом случае, картина вырисовывается не самая радужная, и куда податься мирному палестинцу - непонятно.

#израиль
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