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g1tarist
В сети появились кадры с трофейной израильской техникой
Десятки единиц техники захвачены палестинцами.

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Пока Совбез США выражает сочувствие Израилю, а ЦАХАЛ проводит против ХАМАС операцию под звучным названием «Железные мечи» в сети появились кадры с захваченной израильской военной техникой. На материалах можно увидеть уже знакомые нам по Украине бронеавтомобили «Хаммер» и распиаренные БТР тяжелого образца «Гепард» (на иврите Namer), которые выстроились рядком и теперь радуют глаз новых владельцев. Эта бронетехника была взята еще 7 октября на военной базе, которую с ходу взяли боевики ХАМАС.

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Согласно официальным данным, боевики с территории сектора Газа взяли на израильской военной базе около 20 единиц военной техники разных видов. Именно их продолжают демонстрировать на кадрах на различных сетевых ресурсах. Вроде как есть информация, что там же было захвачено несколько общих боевых танков «Меркава 4», которые некоторыми мировыми изданиями были признаны самыми защищенными в мире. Вот только ими не успели воспользоваться, так атака оказалась настолько внезапной, что застала израильских военных в прямом смысле без штанов.

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Сейчас ЦАХАЛ активно наращивает свою группировку и разворачивает на территории страны многочисленные блокпосты. По разным данным, мобилизовали уже более 300 тысяч человек, но это не только военные, но и тыловое обеспечение. Также начала активно действовать еврейская авиация, которая нанесла почти 30 ударов по объектам ХАМАС на территории сектора Газа. При этом есть кадры с уничтожением не только военных объектов, но и попаданиями по мирным домам. Но, видимо, мировую общественность это не сильно беспокоит.

#израиль
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