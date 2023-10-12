Об этом заявил лидер движения.

Армия Израиля продолжает мобилизацию и переброску войск не только вплотную к сектору Газа, но и развертывает части в непосредственной близости от границы с Ливаном. Об этом свидетельствуют и официальные заявления, и видео-фотоматериалы с места, на которых можно увидеть, например, ствольную артиллерию в боевом положении. В ответ на это появилось заявление лидера движения «Хизбалла» в Ливии, которое тот передал через МИД страны. Информацию опубликовали в издании The Times of Israel.

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Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб передал официальную позицию движения «Хизбалла». Со слов функционера, движение не будет первым атаковать армию Израиля и начнет действовать только в ответ на агрессию со стороны ЦАХАЛ. Тут в чем интересный момент, ранее проходили новости о том, что со стороны Ливана уже производился минометный обстрел израильской территории, и ответственность за это взяло на себя движение «Хизбалла». Как это коррелирует с новым заявлением лидера группировки, непонятно.

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Также стоит понимать, что ЦАХАЛ развертывается на границе с Ливаном не просто так, а с вполне предсказуемой целью защиты страны. Там уже начинают эвакуировать гражданское население, и израильтяне могут вполне ударить по позициям «Хизбалла» превентивно. С другой стороны, группировка вполне представляет собой реальную силу с большим боевым опытом, и лишний раз с ней связываться израильтяне также не захотят. В общем, ситуация на границе складывается напряженная, и будет неудивительно, если там начнется полноценный бой.