В данный момент ЦАХАЛ спешно перетасовывает командный состав.

Начиная с 7 октября внимание мировой общественности сместилось с Украины и СВО на ситуацию, происходящую вокруг Израиля. Вовсю слышатся заявления о сочувствии ситуации, постигшей страну, и начинаются подвижки в сторону оказания израильтянам посильной помощи. В тоже самое время ЦАХАЛ спешно латает дыры в командирском составе, который был потерян в первые часы дерзкого и внезапного нападения боевиками ХАМАС на пограничные опорные пункты и при прорыве группировок вглубь страны.

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В частности, израильское издание Ynet сообщало о подтверждении гибели полковника и одновременно командира бригады «Нахаль» Йонатана Штейнберга, который выдвинулся на подмогу своим бойцам и пал от руки боевиков группировки ХАМАС. Сообщается, что он среагировал на поданный сигнал нападения, но в ходе продвижения к своим встретился с группой палестинцев и погиб в ходе ожесточенной перестрелки.

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Сейчас ЦАХАЛ спешно тасует подразделения и сводит отряды с одной целью – обеспечить армию командным составом. Продвигаются вверх по командной лестнице нижние чины в качестве исполняющих обязанности командиров. Некоторые отряды полностью сливаются в единое формирование под руководством одного офицера. Насколько это эффективно, покажут дальнейшие события, а пока израильская армия пытается хоть как-то организоваться.