Свежие машины на фронт, а имеющиеся на тех обслуживание.

Одной из основ успешного отражения украинского контрнаступления летом 2023 года стала русская бомбардировочная авиация, которая вовремя наносила ракетно-бомбовые удары по объектам и скоплениям живой силы противника. Главные тяготы этой непростой задачи взяли на себя летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые порой совершали по несколько вылетов в сутки. Теперь таких вылетов станет больше, так как «Ростех» в лице первого зама гендиректора Владимира Артякова сообщает о передаче Минобороны РФ свежей партии самолетов.

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Свежая партия Су-34, выпущенная силами работников Новосибирского авиационного завода имени Чкалова, передана в войска без превышения установленных сроков и полностью прошла все необходимые испытания. Теперь ВКС сможет оперировать большим количеством фронтовых бомбардировщиков, что снизит нагрузку на уже имеющиеся машины и позволит отправить часть аппаратов в тыл для проведения текущего ремонта и обслуживания. Не стоит забывать, что самолет очень сложная техника и нуждается в периодическом чуть ли не капитальном ремонте узлов.

Скорее всего после передачи этой партии Су-34 завод приступит к выполнению новой партии самолетов для нужд ВКС. В любом случае, будем надеется, что машин такого класса в русской армии будет становиться все больше, так как это действительно хорошее военное преимущество над противником (кем бы он ни был).

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Кстати, события в Израиле могут сместить вектор внимания Запада с Украины и это скажется на финансировании и поставках ВСУ.