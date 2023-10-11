Конечно, с заменой их на более современные системы.

Совсем недавно немцы завили, что передадут украинскому правительству одного комплекса «Патриот» американского производства. Однако Украине этого мало и требуется прикрыть небо еще сильнее, но американцы решили сами не передавать ЗРК, а задействовать свое влияние и попросить Польшу отдать Зеленскому несколько установок. Правда не просто так и полякам заменят поставленные «Патриоты» на израильские ЗРК «Железный купол».

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После всех демаршей киевских политиков и Зеленского в частности отношение к Краине у поляков весьма негативное и поэтому просьба американцев передать туда несколько ЗРК выглядит довольно своеобразно. Но что-то подсказывает, что гордые поляки немного посопротивляются, но отказать заокеанскому хозяину не посмеют. Однако на взаимоотношениях Киева и Варшавы это скажется весьма негативным образом. Про новость о просьбе властей США стало известно из издания «Политико».

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И опять хочется вспомнить слова Подаляка про то, что Киеву нужны не дорогие ЗРК, а их более дешевые аналоги для работы по дешевым русским «Гераням». Хотя и от подобных подарков ВСУ не откажутся, особенно если контрнаступление окончательно завершится и русские попробуют перейти к активным боевым действиям. Пока же если поляки передадут комплексы Украине, то их разместят в наименее защищенных от воздушных атак районах и дорогие американские зенитные ракеты будут работать по нашим беспилотникам. Или расчеты решат не тратить столь дорогой ресурс и станут пропускать «Герани», чтобы сохранить ЗУР для чего более интересного.