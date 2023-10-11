Турки опирались на собственные источники информации.

За ситуацией на Украине сегодня все также продолжают активно следить разнообразные зарубежные информационные агентства. Сегодня одно из турецких издании выдало очень интересный материал, который касается проводимого «контрнаступа». Со слов издания Залужный сообщил Зеленскому, что украинская армия выдохлась и резервов для наступления не осталось. Источник откуда турки узнали эту информации не сообщаются. Поэтому стоит относиться к новости с большим скепсисом и не доверять ей полностью.

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Издание передает, что Залужный провел личный доклад Зеленскому, в ходе которого рассказал главе Украины все правду по обстановке на линии боевого соприкосновения. В частности, Залужный сообщил, что резервов не осталось и последние были уже не просто брошены на нашу линию обороны, но и успешно превратились в «200-х» и «300-х», а техника по большей части выведена из строя. В связи с эти дальнейшее контрнаступление видится невозможным и необходимо переходить к обороне, так как русские войска уже начинают активнее действовать на ЛБС. При этом вроде как из турецкой прессы также поступила информация, что Зеленский приказал Залужному продолжать наступление.

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Если эта информация подтвердится, то можно сказать, что контрнаступление ВСУ закончилось с полным провалом. Было потеряно более 90 тысяч солдат и тысячи единиц военной техники, а взяты всего несколько сел. Явно это не тот результат, что нужен был главе киевского режима. Но мы подождем официальных заявлений властей Украины, так как туркам веры нет, и они могут вбросить любую удобную им информацию.