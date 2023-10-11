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Для быстрой переброски тяжелой бронетехники по развитой системе автомобильных дорог армия использует особые прицепы, так как погруженный на такую платформу танк не ломает асфальт и не тратит моторесурс. Вот и в Германии вспомнили, что им срочно нужны танковые полуприцепы, способные быстро перевезти массивный «Леопард 2» в нужную точку страны и дали заказ фирме Doll Fahrzeugbau на постройку сразу 250 платформ. Причем случилось это задолго до начала СВО, по крайней мере так утверждают представители Бундесвера, и к Украине никакого отношения не имеет. И вот случилось ожидаемое – 31-й прицеп был торжественно принят представителем вооруженных сил Германии.
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Новые танковые полуприцепы имеют 8 осей и способны перевозить все типы немецких танков. Причем учитывая масса-габаритные характеристики «Леопардов 2», танки НАТО спокойно там поместятся. Общая сумма заказа озвучена в размытых рамках нескольких сотен миллионов евро, и по утверждению властей заказ был дан для загрузки мощностей предприятия. Германия продолжает переводит деньги по контракту, несмотря на сложную ситуацию в стране.
Стоит понимать, что эти прицепы вполне могут оказаться на Украине, так как там очень нужно перевозить бронетехнику по дорогам. Ведь сеть железных дорог, которую там построили сначала "царские сатрапы", а потом "советские оккупанты", не может дотянуться до нужных мест. Тут интересен другой факт. Неужели танковые прицепы стоят так дорого и почему хотя их делают уже несколько лет, передали всего 31-у штуку? Возможно немцам необходимо провести у себя расследование и выяснить причины такой неэффективности производства. Или там как обычно на предприятии трудится четверть необходимого персонала.