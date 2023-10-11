Что интересно - за несколько лет произведено пара десятков таких полуприцепов.

Для быстрой переброски тяжелой бронетехники по развитой системе автомобильных дорог армия использует особые прицепы, так как погруженный на такую платформу танк не ломает асфальт и не тратит моторесурс. Вот и в Германии вспомнили, что им срочно нужны танковые полуприцепы, способные быстро перевезти массивный «Леопард 2» в нужную точку страны и дали заказ фирме Doll Fahrzeugbau на постройку сразу 250 платформ. Причем случилось это задолго до начала СВО, по крайней мере так утверждают представители Бундесвера, и к Украине никакого отношения не имеет. И вот случилось ожидаемое – 31-й прицеп был торжественно принят представителем вооруженных сил Германии.

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Новые танковые полуприцепы имеют 8 осей и способны перевозить все типы немецких танков. Причем учитывая масса-габаритные характеристики «Леопардов 2», танки НАТО спокойно там поместятся. Общая сумма заказа озвучена в размытых рамках нескольких сотен миллионов евро, и по утверждению властей заказ был дан для загрузки мощностей предприятия. Германия продолжает переводит деньги по контракту, несмотря на сложную ситуацию в стране.

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Стоит понимать, что эти прицепы вполне могут оказаться на Украине, так как там очень нужно перевозить бронетехнику по дорогам. Ведь сеть железных дорог, которую там построили сначала "царские сатрапы", а потом "советские оккупанты", не может дотянуться до нужных мест. Тут интересен другой факт. Неужели танковые прицепы стоят так дорого и почему хотя их делают уже несколько лет, передали всего 31-у штуку? Возможно немцам необходимо провести у себя расследование и выяснить причины такой неэффективности производства. Или там как обычно на предприятии трудится четверть необходимого персонала.