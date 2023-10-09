Эта же оружейная компания работала над Леопардами 2.

SurveilSpire – загадочное название, которое в информационной среде мелькало до начала операции на Украине только в специализированных источниках. Но под ним скрывается очередная автоматизированная система для контроля большой территории. Причем самое интересное, что ее разработали силами эстонских разработчиков, которые работали под крылышком немецкой оружейной корпорации «Рейнметаль». У нас корпорация известна за счет производства ОБТ «Леопард 2», которые активно поставляются «свободной» Европы нашим западным соседям.

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Но вернемся к загадочному эстонскому «чудо-оружию». Поставки SurveilSpire начались еще в начале текущего года. При этом мелькала информация, что это был простой заказ, а сейчас уже пошли первые партии, которые должны помочь ВСУ на поле боя. Стоимость закупок комплексов остается закрытой, но по слухам, курсирующим по сети, сумма может исчисляться десятками миллионов евро. Кстати, чтобы было еще понятнее за праздник платит немецкое правительство в рамках программы «лишим свой бюджет средств и поможем капиталистам заработать еще немного денег».

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Сама установка SurveilSpire созданная компанией DefSecIntel довольно интересная и позволяет наладить сеть наблюдательных постов, которые ведут наблюдение днём и ночью, передавая информацию на центральный узел. Каждая установка мобильная и перемещается в прицепе, прикрепленном за транспортом. Будем надеется, что такой объект смогут быстро вычислить и отправить туда «ланцет» с взрывным подарком на борту.