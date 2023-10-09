И этот опасный противник - Финляндия

Согласно новому материалу на страницах правдивого американского издания «Нью-Йорк Таймс» своей Специальной Военной Операцией русские потревожили зверя, который до этого находился в спячке. При этом речь идет отнюдь не о НАТО, которое расслабилось и заросло жирком. Нет, речь идет о куда более страшной стране под названием Финляндия.

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Грохот орудий на украинской земле пробудил добровольцев и военных в Финляндии и теперь они знают зачем вообще у них есть армия и зачем необходимо осваивать военную науку. Сотни и сотни новобранцев и добровольцев хлынули потоком, чтобы прикоснуться к оружию предков и вспомнить каково это сражаться за свою независимость. Кто-то, наверное, вспомнит, как финны уже громили русских в 1939 и 1941 годах, но обязательно забудет про последствия. Но пока страна, недавно вступившая в НАТО, хотя до этого подписавшая документ о своем нейтралитете, готовиться к нападению злобных русских и их боевых медведей.

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Справедливости ради хочется отметить, что финны совместно с поляками производят неплохие бронемашины и боевые машины пехоты. Однако при этом уже жалуются на то, что у них не хватает денег на содержание армии и при этом заказывают у США РАСЗО. В общем создается впечатление, что Финляндия находится в полупозиции и не знает, что делать дальше. Возможно, они вспомнят опыт предков и поймут, что с Россией лучше дружить. Ведь львиную долю ВВП страны на момент Советского союза приходилось на торговлю с «красными», да и после развала СССР картина поменялась не сильно.