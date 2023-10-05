Не хватает у запада военной техники для ведения войны.

Хорошая новость для России! Западные страны снижают темп поставок разнообразной гуманитарной «помощи» на Украину. И вроде бы это звучит достаточно хорошо, но, как всегда, имеется один нюанс. Эту ситуацию обрисовывают не реальные факты, а только немецкая газета «Бильд», которая уже второй день подряд выдает материал на тему «критической ситуации с поставками военной помощи Украине Западом».

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Стоит понимать сразу, что эта немецкая газета не является истиной в последней инстанции и поэтому работает для удовлетворения внутреннего рынка Германии. Поэтому ее заявления на тему обстановки вокруг поставок направлены на внутриполитические игры. По мнению газеты ситуация с поставками сильно осложнилась общей усталостью западных стран от войны, а именно от тех затрат денежных и материальных ресурсов, которые вынуждены выделять для «помощи». При этом даже американцы начинают сдавать свои позиции и весьма неохотно выдают те же «Абрамсы», а история про F-16 уже даже не кажется смешной.

Еще одной проблемой издание называет истощившиеся запасы вооружения в странах. Последние танки Т-72 уже покупались в Африке и на Ближнем Востоке. Ощущается острая нехватка простых снарядов для 155-мм артиллерии. Прочая техника также берется уже почти из музеев. Единственное, что пока поставляется в полном объеме так это высокоточное вооружение вроде ракет для HIMARS и прочего.

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Тут стоит отметить, что по официальным данным украинский военный бюджет на 96 процентов подпитывается извне и как только поставки прекратятся, то ВСУ останется вообще без ничего. Промышленность «незалежной» даже патроны сейчас выпускать не может. Те жалкие 4 процента, даже не помогут прокормить армию, не говоря о том, что большая часть боеспособных сил – это наемники, приехавшие за деньгами.