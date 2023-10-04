Очередной пакет военной помощи со стороны США не смотря на нехватку средств.

В Белом доме, что в Вашингтоне, снова раздаются крики о том, что денег у них нет и бюджет не резиновый, но в тоже самое время подписывают указы о новой партии «помощи» бедной и одинокой Украине. О том, что руководство США собирает новый пакет военной помощи стране 404 сообщает газета Politico со ссылкой на неизвестный, но очень высокопоставленный в иерархии американского правительства, источник. Оно и понятно, американцы не будут отказываться от своего проекта пока тот не станет приносить убытки, а пока там только прибыль считают.

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Издание Politico не имеет более подробной информации о то, что из себя будет представлять новый пакет военной помощи киевскому режиму. Более того, само правительство Соединенных штатов возможно не знает, что туда войдет, хотя и их официальный представитель уже заявил о готовящемся «подарке». В этом плане газета немного запоздала, так как официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер «сообщали» об этом буквально за несколько дней до публикации. Однако несмотря на свою продвинутость в определенных моментах, Карин не знает состав пакета и что на этот раз попробуют сбросить «незалежной».

Скорее всего ничего особенно в этом пакете не будет. Но вопреки всем киевский режим все еще ждет поставок истребителей F-16 и танков «Абрамс». Кстати, насчет последних Байден снова сделал заявление, что партия уже вот-вот и отправится, но не вся, а по кусочкам. Есть информация, что первая партия танков, которые «перевернут» все на ЛБС будет состоять всего из шести машин. Остальные будут доставляться по мере готовности. Создается впечатление, что американцы специально растягивают поставку, чтобы «Абрамсы» наверняка попали в сезон дождей и не пошли в бой.

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