Сказать что техника устарела - это не сказать ничего.

Устаревшая западная техника небольшим ручейком продолжает поступать на территорию Украины для нужд киевского режима. Так в сети появились фотографии морально устаревшего еще в конце 1970-х бронетранспортера британского производства FV432 «Бульдог», который засветился в очень неожиданном месте и поднял немалую волну в украинском сегменте интернета. Речь идет о том, что эти БТР, ранее поступившие на вооружение территориальной обороны, внезапно всплыли в составе особой президентской бригады имени небезызвестного Богдана Хмельницкого.

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Машина не представляет из себя ничего особенного и предназначалась для действий в пустыне, поставлялась для нужд британской армии в Ираке. FV432 перестали производить в начале 1970-х и с тех пор некоторая часть осталась в консервации и когда начались действия на Украине про них вспомнили и обещали отгрузить партию для нужд ВСУ. Об этом говорил бывший министр обороны Великобритании Уоллес, но с тех пор про поставку БТР никто не слышал. Только «волонтеры» собрали немного денег и прикупили у неизвестной стороны аж 12 машин и передали для нужд территориальной обороны, для которой такая бронетехника лучше полного ее отсутствия.

Но вот начало октября и всплывают фото с FV432 в составе президентской бригады, подчиненной лично Зеленскому. Старые машины красуются новой пиксельной раскраской и входят в состав 22-го батальона спецназначения. Будем надеется, что вскоре эта бригада отправится на передовую, где познакомиться с русской армейской авиацией и полевой артиллерией. Что интересно, откуда у Зеленского взялись эти БТР нет информации, так как вряд ли эти машины забрали у теробороны.

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