Проект «Централ Партнершип» и кинокомпании Zoom Production совместно с онлайн-кинотеатром Okko.

История рассказывает о страннике по имени Ронин. Он уже давно путешествует по миру, чтобы найти убийцу своего отца. А сам мир неоднократно пытается убить героя: ранее случилась глобальная катастрофа, которая уничтожила всё живое на планете. Уцелевшие люди вынуждены выживать по принципу «каждый сам за себя»: привычное общество уже давно кануло в Лету. Валюта, за которую можно добыть оставшиеся блага – патроны.

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В своих странствиях Ронин создаёт карту континента. Некоторые из оставшихся в живых объединились в банды, появились охотники за головами. Все они пытаются присвоить как можно больше ресурсов и убивают каждого, кто встанет на пути. Такие люди попадались и главному герою. Но главная встреча произошла внезапно: по случайности Ронин познакомился с Марией, которая хочет добраться до места её рождения и обещает хорошо заплатить за помощь.

Главную роль играет Юрий Колокольников. Последняя его работа – роль отца Оли в сериале «Чёрное облако». Также актёра можно увидеть в других известных проектах: комедии «Беспринципные в деревне», экранизации «Мастер и Маргарита» 2023 года и сериале про вампиров «Конец света».

Роль Марии досталась шестнадцатилетней актрисе Диане Енакаевой. Несмотря на юный возраст, она успела сняться в 66 фильмах.

В проекте также принимает участие Тихон Жизневский, известный по главной роли в фильме «Майор Гром: Чумной доктор».

Режиссёр и сценарист фильма – Макс Шишкин. В прошлом он снял всего два короткометражных фильма: «Последний трек» с Моргенштерном и «Сложный выбор Ромео». Новая работа станет его режиссёрским дебютом в полнометражных фильмах.

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Премьера «Последнего Ронина» запланирована на 2024 год. Точная дата не называется.