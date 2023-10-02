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В столице США, Вашингтоне, 29 сентября, произошло значительное событие: Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки единогласно поддержала законопроект о выделении финансовой помощи Украине в размере 300 миллионов долларов, направленных на поддержку обороны. Эти средства ранее входили в состав бюджета Пентагона, но для ускорения процесса одобрения они были вынесены в отдельный законопроект.

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Решение было поддержано 311 членами Конгресса, при 117 голосах против. Из общей суммы 300 миллионов долларов, 280 миллионов будут выделены на военные нужды в рамках Инициативы по обеспечению безопасности Украины. Эти средства могут быть направлены на приобретение военной техники у оборонных предприятий или партнеров США, и ещё 20 миллионов долларов предусмотрены для контроля за эффективным использованием финансов. Помимо этого, Палата представителей также провела голосование по бюджету Министерства Обороны, в котором содержится финансовая помощь Украине.

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Проект финансирования Пентагона получил поддержку от 218 членов Конгресса, при 210 противоположных голосах. Важно отметить, что утверждение этого законопроекта Палатой представителей не исключает возможности остановки работы правительства (шатдауна), так как позиции сторон по некоторым вопросам до сих пор значительно расходятся.