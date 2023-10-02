Боевая техника из США оказалась не такой и надежной.

В своей публикации для InfoBRICS военный аналитик Драго Босник выразил нарастающую тревогу, охватившую Пентагон, в связи с разрушением дорогостоящего вооружения, принадлежащего Североатлантическому альянсу, на Украине. По словам аналитика, «за кулисами Пентагона среди высших военных стратегов начала распространяться скрытая паника при виде масштабных разрушений вооружения НАТО на Украине, стоимость которого оценивается в сотни миллиардов долларов.»

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Босник также обнаружил, что западные правительства и их медийные ресурсы упорно продвигали идею превосходства западного вооружения над российским, однако реальность оказалась совсем иной. Украинские войска не только потерпели неудачу, пытаясь использовать это вооружение во время контратаки, но и сами солдаты Вооруженных Сил Украины предпочли вернуться к своим старым советским аналогам.

«Западное вооружение проявило свою крайнюю эффективность исключительно на «военных парадах» и в Голливуде,» — подчеркнул аналитик.

Необходимо отметить, что украинские вооруженные силы продолжают контратаку уже четвертый месяц в различных направлениях, однако до сих пор не достигли значительных результатов, несмотря на наличие бригад, подготовленных НАТО, и внешней военной поддержки. Военные эксперты также выделили высокую эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, что привело к серьезным потерям среди Вооруженных Сил Украины.

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Среди уничтоженной военной техники Вооруженных Сил Украины можно выделить немецкие танки Leopard, французские AMX, британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Особенно впечатляющим стало уничтожение 543 танков, изначально задуманное как основной боевой потенциал ВСУ. Однако, как пояснил российский президент, сейчас они превратились в «горящие факелы». В ответ на данную ситуацию, США выразили беспокойство относительно продолжительности контратаки и начали поставку кассетных боеприпасов для ВСУ. Тем не менее Путин подчеркнул, что такие поставки не повлияют на ход военных действий сил Украины.