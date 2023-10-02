В главных ролях уже знакомые всех актеры.

На Кинопоиске рейтинг ожидания новой комедии составляет 100%. В комедии есть множество смешных отсылок на «Мстителей», «Терминатора 2», «Форсаж», «Стражей галактики» и другие популярные фильмы.

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В России кинокомпания Global Film готовится к прокату новой комедии с элементами экшена «Superкопы: миссия «Бабушка». Эта экшен-комедия слегка напоминает кино о шпионах «Миссии невыполнима».

Главным героем в комедии является Райан, которого сыграл Тарек Будали. Он никогда не испытывал сложностей в своей жизни, у него всегда все получалось. Райану, совершенно обычному копу, светит новая должность в секретном специальном агентстве во Франции. Райан понимает, что он совершенно обычный коп, который ничем не отличается от других. Именно поэтому его мечта кажется ему нереальной.

Бабушка копа является очень популярной звездой одного из реалити. По сюжету старушка оказывается похищенной картелем из Мексики. После этого его жизнь полностью меняется. Это становится для него огромной проблемой, которую нужно немедленно решать. Внучок быстро активизировался и подключил своих друзей на спасение любимой бабули. Оказывается, что у него есть всего лишь три дня на спасение бабушки. Быстрота реакции, хорошая команда и отсутствие прав на ошибку позволит парню без труда освободить любимую бабушку.

Все действия будут происходить в Мексике, Франции и даже ОАЭ. Райан надеется не только спасти бабушку, но и на то, что после успешного завершения своего дела он сможет получить статус шпиона.

Будали сыграл вместе с комиками из «Фифи» Филиппом Лашо и Жюльен Аррути. Также в фильме снялась Мари-Анн Шазель. Главный актер принял участие в сценарии и был режиссером.

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Российская аудитория сможет увидеть «Superкопы: миссия «Бабушка» уже 26 октября.