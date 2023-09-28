Раньше мы занимались ремонтом и обновлением.

Несколько недель назад «Уралвагонзавод» во всеуслышание заявил, что готовится к выпуску танков Т-80БВМ с полного нуля. То есть будет налажен полный цикл производства на новых линиях. Ключевой частью Т-80 была и остается силовая газотурбинная силовая установка ГТД-1000 мощностью, как понятно из названия, в 1000 лошадиных сил. Именно она радикально отличала этот танк от всех остальных в СССР и России.

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Тут есть интересный нюанс, который задали многие эксперты и который звучит так: А где брать силовую установку? Вопрос достаточно животрепещущий, так как производство такого сложного двигателя было свернуто сразу после распада СССР. Так вот, сообщаем, что в сети появилась информация о том, что скоро в России начнется полноценный выпуск этих самих ГТД-1000 для новых же танков Т-80.

Ранее в России занимались только обновлением и реставрацией собранных еще в СССР танков и двигателей к ним. Именно такие машины использовались последние 30 лет и, скорее всего, будут использоваться ближайшие годы, так как УВЗ не скоро наладит полноценное производство.

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Про сам двигатель можно сказать, что он более устойчив к температурам и способен заводиться с полпинка даже на серьезном морозе. Мощность в 1000 «лошадей» уже не так впечатляет, так как современные модификации дизельных уральских двигателей на такое тоже способны. Тут дело в том, что Т-80 обладает приемлемым задним ходом в 10 – 12 км в час и этого серьезно не хватает нашим танкистам в СВО. Во всем остальном ГТД-1000 намного хуже: дорогая себестоимость, неналаженное производство, высокие требования к обслуживанию и огромный расход топлива.