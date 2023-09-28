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Несколько недель назад «Уралвагонзавод» во всеуслышание заявил, что готовится к выпуску танков Т-80БВМ с полного нуля. То есть будет налажен полный цикл производства на новых линиях. Ключевой частью Т-80 была и остается силовая газотурбинная силовая установка ГТД-1000 мощностью, как понятно из названия, в 1000 лошадиных сил. Именно она радикально отличала этот танк от всех остальных в СССР и России.
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Тут есть интересный нюанс, который задали многие эксперты и который звучит так: А где брать силовую установку? Вопрос достаточно животрепещущий, так как производство такого сложного двигателя было свернуто сразу после распада СССР. Так вот, сообщаем, что в сети появилась информация о том, что скоро в России начнется полноценный выпуск этих самих ГТД-1000 для новых же танков Т-80.
Ранее в России занимались только обновлением и реставрацией собранных еще в СССР танков и двигателей к ним. Именно такие машины использовались последние 30 лет и, скорее всего, будут использоваться ближайшие годы, так как УВЗ не скоро наладит полноценное производство.
Про сам двигатель можно сказать, что он более устойчив к температурам и способен заводиться с полпинка даже на серьезном морозе. Мощность в 1000 «лошадей» уже не так впечатляет, так как современные модификации дизельных уральских двигателей на такое тоже способны. Тут дело в том, что Т-80 обладает приемлемым задним ходом в 10 – 12 км в час и этого серьезно не хватает нашим танкистам в СВО. Во всем остальном ГТД-1000 намного хуже: дорогая себестоимость, неналаженное производство, высокие требования к обслуживанию и огромный расход топлива.