Зачем наемникам украинское гражданство - вопрос, в котором стоит разобраться.

Невероятно, но факт! Украинская Верховная Рада продолжает полноценно функционировать и даже принимает разнообразные законопроекты, которые в первую очередь направленны на укрепление обороноспособности «незалежной» и юридического обоснования части предпринятых мер. Так, в Раде часто обсуждается законопроект, направленный на упрощение официального пребывания иностранных граждан, читай - наемников всех мастей и качества, на территории Украины, так как они часто официально не могут там находиться дольше определенного времени. Вот такой своеобразный парадокс – миграционный закон должен работать, и иностранцы должны его соблюдать.

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Сегодня подавляющая часть наемников находится на территории страны на вполне законных основаниях и не может быть депортирована по очень простой причине. Дело в том, что киевский режим прировнял украинский военный билет к виду на жительство и выдает его всем, кто подписал контракт с Министерством обороны или МВД страны. Это позволило обойти необходимость иностранцам покидать страну для повторного въезда. При этом имеются наемники, которые не заключали такие контракты, но им надо как-то находиться в стране и воевать за нее. Вот для таких и создается законопроект, по которому можно получить гражданство страны по упрощенной схеме.

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Кому это вообще надо? Ведь достаточно заключить контракт, но есть нюанс. С момента начала СВО большое количество неразумных граждан из России и Белорусии покинули нас и отправились по идейным или меркантильным соображениям наемничать в страну 404. Их надо как-то легализовать, но вряд ли из России можно получить справку для получения вида на жительство. Вот для таких предателей и перебежчиков создается возможность получить гражданство и наслаждаться его привилегиями, пока страна существует. Что интересно, гражданство можно получить и за госнаграды или по просьбе Минобороны. Наверное, летчик, угнавший недавно Ми-8, уже получил себе такое.