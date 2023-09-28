Эти беспилотники собраны на базе КамАЗ.

Беспилотные аппараты все сильнее и сильнее интегрируются в современную войну. В частности, на это указала сначала война в Нагорном Карабахе с ударами «Байрактаров» по незащищенным армянским позициям, а теперь демонстрирует идущая на Украине СВО, в ходе которой беспилотники не раз показали свою эффективность. Поэтому не удивительно, что сегодня такие технологии получили серьезный толчок и финансирование. Например, РИА Новости со ссылкой на внутренние источники сообщает, что представленный на «Армии – 2023» беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» в следующем году поступит на войсковые испытания.

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Представленная на выставке платформа «Зубило», получившая такое название из-за сходства с инструментом, является полностью беспилотной и предназначена для поддержки штурмовых групп, засад и подвоза полезных грузов к линии боестолкновения. При этом машина имеет приличное бронирование, развитый боевой модуль (на выставке там была спарка ЗУ-23-2) и высокую проходимость. В дополнении ко всему «Зубило» может использоваться в качестве станции подзарядки для малых беспилотников и служить транспортом эвакуации раненых.

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«Зубило» выполнено на базе «КамАЗ» (к слову, КамАЗы уже патрулируют дороги России) и в ходе выставки получило немало положительных отзывов и критических замечаний. В результате машину отправили на доработку, так как военным не понравилась малая автономность бронемашины. Конструкторы АО «Ремдизель» уже работают над увеличением автономности и обещают завершить доработку к концу 2023 года. Из тех же источников имеется информация, что «Зубило» планируют отправить на войсковые испытания весной 2024 г. Однако там не уточняют, будет это зона СВО или нет.