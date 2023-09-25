Сериал о знаменитом семействе - не выдумка, а реальная история

В трейлере, который вышел на YouTube канале, будет рассказано о жизни семьи Кардашьян. Цель этого необычного проекта заключается в исследовании жизни Крис Дженнер. Интересной изюминкой стало интервью с приближенными. Увлекательная беседа была проведена с другом семьи Джо Френсисом и бывшим мужем Уильямом.

Также особую заинтересованность многочисленных зрителей вызовут эксклюзивные материалы, которые были отсняты очень давно и уже попали в архив. Они были сделаны еще до того, как семейство Кардашьян заполучило небывалую популярность.

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Про семейство Кардашьян и до этого снималось несколько фильмов. Но есть один нюанс. Он заключается в том, что над предстоящим документальным фильмом, «Дом Кардашьян», никто из родственников не получил прав редактуры. Именно поэтому эта режиссерская работа планируется, как нечто необычное и ошеломляющее. Для того чтобы разжечь интерес многочисленной публики, было принято решение о демонстрации темы слитого интимного видео Ким Кардашьян. Ей было необходимо заявить о себе. Таким образом, удалось создать крупный скандал, который подвергся бы многочисленным обсуждениям со стороны изумленной толпы.





Кейтлин Дженер не раз давала понять, что очень гордится своей семьей. Девушка с удовольствием приняла участие в интервью, в котором рассказала много интересного. Семейство Кардашьян смогло вызвать небывалую заинтересованность со стороны целого мира, которую удалось удержать на протяжении многих лет. Кейтлин отдельно отметила, что очень гордится своими детьми и пасынками.

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Трейлер уже просмотрело огромное число любителей сериалов и фанатов семьи Кардашьян. Эта работа поражает своей правдивостью и «яркостью». Важно отметить, что эта кинокартина отмечается режиссером, как документальная. Следовательно, это не просто выдумка, а реальная история.