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Маньяки выбирают своих жертв по разным признакам - вот в шведском комедийном триллере “Конференция” с серийным убийцей столкнулась группа государственных служащих. Комедийный слэшер родом из Швеции представлен стриминговым сервисом “Нетфликс”, он рассказывает о государственных служащих, которым пришлось вступить в противостояние с маньяком в странной маске. И госслужба их явно к такому не готовила.
Netflix уже представил трейлер нового проекта, но какие-то сюжетные подробности из него не узнаешь - зато можно увидеть, как именно убийца расправляется со своими жертвами, и уловить общий тон истории.
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Судя по трейлеру, в центре сюжета оказывается группа муниципальных служащих, которые отправляются в другой город - там должна пройти конференция, которая сделает из обычного рабочего коллектива сплоченную команду, объединенную общими целями. И цель действительно появляется, но не всем такая, как они себе представляли. Дело в том, что стандартный рабочий тренинг неожиданно для обычных клерков оборачивается кошмаром, который до этого они видели разве что в кино. Загадочный маньяк, который носит жуткую маску, открывает настоящий сезон охоты на госслужащих. Он выслеживает их по одному и убивает самым жестоким способом, так что ради выживания им нужно стать одной командой. Если это тренинг, то более чем своеобразный.
Режиссером проекта значится Патрик Эклунд, номинант на “Оскар”, который наиболее известен короткометражным фильмом “Вместо абракадабры”. Также он снял драмеди “Мерцание” и небольшой сериал “Договорняк”. Главные роли в слэшере достались Еве Меландер, Кате Винтер и Адаму Ландрену. Сценарий написан Томасом Молдстадом, который работал с одной из частей культовой франшизы “Астрал”. Дата для премьеры фильма выбрана не случайно - это будет пятница, 13 октября.