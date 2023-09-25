Шведский комедийный сериал в стиле хоррор.

Маньяки выбирают своих жертв по разным признакам - вот в шведском комедийном триллере “Конференция” с серийным убийцей столкнулась группа государственных служащих. Комедийный слэшер родом из Швеции представлен стриминговым сервисом “Нетфликс”, он рассказывает о государственных служащих, которым пришлось вступить в противостояние с маньяком в странной маске. И госслужба их явно к такому не готовила.

Netflix уже представил трейлер нового проекта, но какие-то сюжетные подробности из него не узнаешь - зато можно увидеть, как именно убийца расправляется со своими жертвами, и уловить общий тон истории.

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Судя по трейлеру, в центре сюжета оказывается группа муниципальных служащих, которые отправляются в другой город - там должна пройти конференция, которая сделает из обычного рабочего коллектива сплоченную команду, объединенную общими целями. И цель действительно появляется, но не всем такая, как они себе представляли. Дело в том, что стандартный рабочий тренинг неожиданно для обычных клерков оборачивается кошмаром, который до этого они видели разве что в кино. Загадочный маньяк, который носит жуткую маску, открывает настоящий сезон охоты на госслужащих. Он выслеживает их по одному и убивает самым жестоким способом, так что ради выживания им нужно стать одной командой. Если это тренинг, то более чем своеобразный.





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Режиссером проекта значится Патрик Эклунд, номинант на “Оскар”, который наиболее известен короткометражным фильмом “Вместо абракадабры”. Также он снял драмеди “Мерцание” и небольшой сериал “Договорняк”. Главные роли в слэшере достались Еве Меландер, Кате Винтер и Адаму Ландрену. Сценарий написан Томасом Молдстадом, который работал с одной из частей культовой франшизы “Астрал”. Дата для премьеры фильма выбрана не случайно - это будет пятница, 13 октября.