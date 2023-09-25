На этот раз в компании черепа и акулы.

Съемки трагикомедийной полнометражки “Возвращение Робинзона” от режиссера Григория Константинопольского завершены. Об этом было объявлено кинокомпанией “Артлайт””.

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Фильм рассказывает историю простого русского балалаечника, который повторил судьбу того самого Робинзона Крузо из знаменитого романа Даниэля Дефо. Роль русского Робинзона досталась Петру Скворцову, лауреату премии “Ника”. Также в фильме сыграли Никита Павленко и Стася Венкова.

Максим - музыкант-балалаечник, который проживает в Ярославле, где его ждет невеста. Почему ждет? Потому что Максу предложили работу на круизном лайнере, а он согласился. Вот только лайнер потерпел крушение, а единственный, кому повезло выжить - собственно Максим. Выносит его на берег не просто так, а на барной стойке, так что алкогольными напитками парень точно обеспечен. Море приносит его на необитаемый остров, где Макс обнаруживает, что его телефон чудом еще работает. Он отправляет невесте сообщение, что жив и техника отключается.

Необитаемый остров встречает музыканта неприветливо - там выстроен какой-то странный шалаш и рядом валяется череп, причем человеческий. Питаться Максиму приходится только алкоголем, так что череп выглядит вполне интересным собеседником.

Неизвестное количество бутылок спустя к Максу и черепу присоединяется еще и говорящая акула, которая сказала, что ее зовут Белка. А потом на острове появляется и невеста балалаечника, но даже ему не совсем понятно - действительно ли это так или она является результатом того, что мозг воспалился от алкогольных паров.

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Григорий Константинопольский является также автором сценария к “Возвращению Робинзона”, снимался фильм в Таиланде и в Ярославле. Точная дата премьеры пока ни режиссером, и кинокомпанией не называется, но ожидается, что зрители увидят фильм в 2024 году.