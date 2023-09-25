А в главной роли снялась его дочь Ника.





Музыкальный сериал “Плакса” порадует первых зрителей уже 25 сентября — премьера состоится в кинотеатре “Великан парк” и начнется в 19.30. Мероприятие полностью бесплатное - оно организуется клубом “Киноафиши”.

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Главная героиня сериала - Маша, девочка-подросток, которую ждут кардинальные перемены в жизни в связи с переездом семьи в Новоморск. Раньше они жили в Москве, где Маша посещала элитную гимназию. Теперь же они перебираются в город, где живет ее бабушка.

Новая школа встречает москвичу неласково — самая популярная девочка в школе, бунтарка по имени Крис, сразу невзлюбила новенькую и буллит ее. Красотка просто ревнует Машу к своему парню, но от этого не легче. Естественно, одноклассники выбирают сторону местной знаменитости, а не непонятно кого. Маша получает обидное прозвище “Плакса” и не представляет, как ей выпутываться из этой истории. Она решает, что лучшим вариантом, который поможет справляться со стрессом, будет музыка - и организует свою группу, которая играет рок-музыку. Она помогает Маше проще справляться с переменами, дающимися ей очень тяжело.





В том, что сериал получился очень правдоподобным, можно не сомневаться, ведь его продюсирует сам Сергей Жуков. Главную роль Маши сыграла дочь певца Ника. Одну из основных ролей сыграла Агата Муцениеце, которая сыграет маму Маши. Кроме нее в проекте задействованы Ваня Дмитриенко, Роман Маякин (машин отец), Ирина Розанова, а также Диана Енакова и Алексей Онежен. Режиссером “Плаксы” стал Евгений Силкин - и он сделал все для того, чтобы избежать неизбежного сравнения с “Ранетками”.

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Участникам киноклуба повезло, поскольку они смогут посмотреть первые серии раньше остальных - официально “Плакса” выйдет только 28 сентября, посмотреть ее можно будет на видеосервисе Wink. Кроме того, чуть позже ее покажут и на телеканале СТС.