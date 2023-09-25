В первом же тизере показали что Джейсон Момоа рискует утратить всё

Вышел трейлер продолжения легендарного Аквамена. Джейсон Момоа в главной роли как всегда неотразим и привлекателен. Но теперь его герою предстоит столкнуться в новыми вызовами, рискуя потерять все свои навыки и свой статус главного подводного обитателя. В новой ленте "Аквамен и потерянное царство" красавчик должен спуститься в глубины истории Атлантиды, в прямом и переносном смысле.

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Поиск древних реликтов забытой подводной цивилизации может изменить и самого Аквамена. В этой картине он выглядит ещё эпичней прежнего, обрастая золотистой чешуёй и наделенный сверхспособностями бога Посейдона. Сейчас на экраны вышел только коротенький полуминутный трейлер, чтобы создать интригу в ожидании настоящего большого трейлера.

Сама же премьера запланирована на 20 декабря, и обещает стать главной киноновинкой конца года. Помимо Джейсона Момоа, в фильме вновь представлена и Яхья Абдул Матин II, исполнившая роль Чёрной Манты - главной антагонистки героя. Уже побеждённая в первой части, она вновь попытается добиться власти, и обрести для этого чёрный трезубец из затерянного царства.





Фильм насыщен приключениями и ярким подводным экшеном. Авторская игра актёров создаёт неповторимый звёздный колорит. Ещё одна роль досталась Патрику Уилсону, сыгравшему Орма, короля Атлантиды и брата Аквамена. Вместе они должны победить Чёрную Манту и спасти подводное царство. Всё это сопровождается динамическими спецэффектами, новыми невиданными монстрами и машинами. Создаётся ощущения погружения в фантастическую вселенную с галактическими битвами, но всё это происходит на Земле в глубинах океана, как бы в обычных условиях современной жизни.

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Среди других актёров нового Аквамена стоит отметить Николь Кидман и Эмбер Хёрд. Режиссером выступил автор первого фильма Джеймс Ван.