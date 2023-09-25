Уже представили дебютный трейлер шестисерийного ретро-детектива.

Новый фильм со знаменитым Клайвом Оуэном, и от режиссёра "Хода Королевы". На сей раз обаятельный бывший "актёр второго плана" предстаёт в роли американского сыщика Сэма Спейда. Фильм основан на культовом ретро-романе "Мальтийский сокол". Герою предстоит раскрыть множество интересных дел, и навести справедливость там, где другие не справятся. Пока вышел короткий трейлер шестисерийного детектива под названием Месье Спейд.

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Сюжет завязывается в 1963 году, вскоре после французской войны в Алжире. Главный герой — американец, уехавший на отдых в южную Францию. Однако происходящие события заставляют его вернуться к профильной деятельности. Имея огромный опыт, он находит небольшие зацепки к раскрытию произошедших здесь преступлений. В конечном счёте всё это втягивает его в запутанную и даже порой мистическую историю.

Фильм наполнен классическим шармом криминальной драмы, с ретроколоритом Франции прошлого века. Режиссёром выступил опытный Фрэнк Скотт. Это гарантирует качественную подачу картинки и поддержание напряжения на всём протяжении просмотра. Премьера фильма намечена на начало следующего года. В его создании участвовали видные сценаристы и продюсеры, в том числе обладатели премий Оскар.

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Для всех, кто соскучился по актёрской игре и облику Клайва Оуэна, эта картина станет настоящим подарком. Пожалуй, именно здесь его таланты могут раскрыться со всей полнотой. Фирменная улыбка и серьёзный взгляд актёра - это как раз то, что нужно в кинолентах такого плана. Даже короткого трейлера почти без слов оказалось достаточно, чтобы оценить талант Оуэна на экране.