Режиссер знаком нам по работам «Тони против всех» и «Круэлла».

Фильм о блогерах "Дурные деньги" получил хорошие отзывы от западных критиков. Это говорит о смене настроений в американском кино. Теперь там принято показывать разоблачение надежд на американскую мечту. В новой картине от Крейга Гиллеспи (автора известной "Круэллы" и "Тони против всех") рассказывается о реальной истории, которая действительно имела место в США. Ещё в начале ковида, когда все сели на самоизоляцию, американские геймеры решили помочь любимой компании видеоигр GameStop и спасти её от банкротства. Благодаря соцсетям они выяснили, что жадные банкиры из Уолл-Стрит специально топят эту компанию, чтобы заработать на падении её акций.

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В результате возник стихийный краудфандинговый проект, основанный на инициативе одного видеоблогера, вмиг ставшего популярным. Именно о нём и рассказывает фильм "Дурные деньги" - о взлёте и падении смелой затеи ребят. В конечном счёте им предстоит открыть американскому обществу правду о биржевой системе Соединённых Штатов - что она, по сути, уже давно заточена на манипуляции узкой группы банкиров, постоянно вращающихся там.

Впервые кинообозреватели больше комментируют не качество подачи фильма, а саму его идею:

"Актёры и режиссёр не пытались создать модное кино, а стремились донести свой посыл максимально понятным языком до широких масс населения"

"Фильм стал настоящим портретом нового общества эпохи ковида"





В фильме задействованы харизматичные народные актёры, популярные и понятные в среде молодёжи - Пит Дэвидсон, Себастин Стэн и другие. Несмотря на обилие специальных биржевых терминов, он легко смотрится для обычного зрителя, в том числе и в других странах. Премьера запланирована в России на 5 октября.

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Зарубежные критики активно хвалят картину, отмечая и её социальный контекст, и тонко показанные грани жизни обычных граждан в условиях современного цифрового общества. В целом, он собрал около 86% одобрения на западных рейтинговых площадках. Это один из примеров нарождающегося нового жанра кино - докуфикшн.