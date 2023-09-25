Кстати, последняя картина, Джулиана Сэндса.

Ожидается российская премьера атмосферного хоррора "Проклятие дудочника". В этом фильме предстоит окунуться в загадки древней силы, пробуждаемой игрой на флейте. Загадочность и пугающие ритуалы создают необходимую в этом жанре гнетущую атмосферу, и эмоциональную напряжённость. Создателями картины выступили авторы легендарного "Хеллбоя", что обещает как качество постановки, так и фирменную демоническую нотку в ленте.

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Сюжет повествует о Гамельнском крысолове - мрачной средневековой легенде о похищении детей таинственным музыкантом, играющем на дудочке. На сей раз гипнотизирующую мелодию случайно исполнила простая девочка Мэл. Но это навлекло на неё проклятье тёмного музыканта, и он решает похитить героиню. Беспокойство и тревога обеспечены с первых минут просмотра картины. А средневековая тематика добавляет ей совершенно неповторимый древний оттенок. Это современное воплощение и интерпретация старинной легенды, возвращающая зрителей к страхам прошлых эпох.

В главной роли выступила красавица Шарлотта Хоуп из "Игры престолов", "Испанской принцессы" и других исторических лент. Ей хорошо подошла роль крестьянской девушки флейтистки. А антагониста сыграл Джулиан Сэндс, трагически погибший вскоре после съёмок. Эта роль стала его последним словом в кино.

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Режиссёр картины - Эрлингур Тороддсен из Ирландии, а автор саундтрека - Кристофер Янг, создавший музыкальные дорожки ко многим известным фильмам. Лента получилась действительно атмосферной и интригующей, занимая свою нишу в поджанре исторических ужастиков.