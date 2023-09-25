Лондон станет жертвой небывалого наводнения.

Джоди Комер сыграла в британской ленте о большом наводнении и борьбе со стихией. Фильм "Всемирный потоп" повествует о новом мире, который погрузился в хаос из-за сильнейших наводнений. Лондон ушёл под воду, и героине Комер приходится выживать в труднейших условиях. Её главная задача - спасти свою маленькую дочь младенца, и параллельно найти мужа и вернуться домой. Для этого ей представит решить множество других проблем и задач.

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"Всемирный потоп" - классическое кино в жанре выживания, это одновременно и фильм-катастрофа. Британские кинематографисты попробовали свои силы на этом поприще, и использовали в ленте национальный колорит. Здесь затопленная столица превращается скорее в древние руины, без элементарных удобств существования. В коротком трейлере фильма предстаёт образ футуристичного одичавшего мира и безысходности, одиночества. Поэтому основной акцент сделан на игре самой актрисы и её многочисленных испытаниях.

Премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто, а выход ожидается к концу года. Залогом успеха стал звёздный состав ролей второго плана — Бенедикт Камбэрбетч, Джоэл Фрай, Марк Стронг, Джина МакКи, Нина Сосанья, Кэтрин Уотерсон. Все они засветились в культовых лентах недавнего прошлого. Главную роль исполнила Джоди Комер (из фильма "Убивая Еву"). Она не слишком хорошо известна публике, но создаёт образ заботливой матери очень достойно.

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Фильмы в жанре выживания всегда сосредоточены на эмоциональном состоянии героя и держат зрителя в напряжении вплоть до самого конца. Само по себе наводнение служит лишь общим фоном действия и обоснованием для разделения судеб героев картины.