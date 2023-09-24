Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Какие проекты ждать любителям кино в 2024 году от «Кинопоиска»
В первую очередь - это будет серия "Дозоров".

реклама

Масштабная презентация “Плюс Студии” продемонстрировала проекты, которые ожидаются в следующем году. Аноны от онлайн-кинотеатра “Кинопоиск” выглядят очень любопытными - и речь идет как о тех фильмах и сериалах, о которых зрители могли слышать. Так и о тех проектах, которые были презентованы впервые. Свежая информация и любопытные подробности только подогревают зрительский интерес.

Сериал по “Дозорам” - то, чего зрители давно ждали

реклама

По известной серии книг Сергея Лукьяненко было выпущено два полнометражных фильма - “Ночной дозор” и “Дневной дозор”, но это было достаточно давно - в 2004 и 2006 годах соответственно.

Пятнадцать лет спустя было решено запустить в рамках франшизы сериал, но подробности о нем пока неизвестны.

“Этерна” - отблески или полноценная история?

Серия книг “Этерна” вдохновил онлайн-кинотеатр ”Кинопоиск” и “Студию Плюс” на сериал в жанре фэнтези, выход которого ожидается в 2024 году. В 2022 вышел фильм с многообещающим названием “Этерна.

Часть первая”, но вторая часть не увидит свет - было принято решение о полном перезапуске вселенной именно в сериальном формате. И актерский состав, и творческая команда в целом также будут новыми. В качестве режиссера проекта выбран Сергей Трофимов, известный зрителям по “Нулевому пациенту”.

“Иные”... или иная?

Это третий крупный проект “Кинопоиска” - и тоже фэнтези. События сериала будут происходить в альтернативной Европе тридцатых годов, где действует злодей по имени Нойман.

Противостоять злым силам буде Аня — женщина со сверхспособностями. Она также вступает в противостояние и со спецслужбами.

Советские реалии в сериале “Олимпиада”

Главным героем истории является сын крупного функционера компартии, который попадает в крупный скандал. В качестве наказания молодого человека отправляют в качестве мальчика на побегушках в организационный комитет, который отвечает за Олимпийские игры 1980 года.

После такого опыта мировосприятие героя полностью изменяется. Релиз ожидается в следующем году, а поскольку это проект Евгения Стычкина, он однозначно будет интересным.

Современное прочтение “Преступления и наказания”

Киноинтерпретация одного из самых знаменитых романов Достоевского - это само по себе событие. Тихон Жизневский и Любовь Аксенова в главных ролях - еще интереснее, а то, что действие происходит в современном Санкт-Петербурге, только интригует еще больше.

Работа над шоу поручена Владимиру Мирзоеву, который известен благодаря проекту “Топи”. В проекте также будут задействованы Алена Михайлова, Владимир Мишуков и Юлия Снигирь.

“Фурия” - проект по комиксам Bubble

Сериал находится в разработке уже некоторое время, но есть надежда на то, что результат скоро представят зрителям. Роль необычайно искусной воровки Ники Чайкиной играет Дарье Верещагина. Она воплощает образ героини, которая в прошлом работала на крупную преступную организацию. Зрителям можно ожидать интересную героиню и идеальное перевоплощение на фоне головоломного сюжета.

“Киберслав” - новый мультипликационный проект

Он погружает зрителей во времена Древней Руси, но альтернативной - там активно используются разнообразные технологии, существуют роботы, нашлось место экзоскелетам и передовому оружию.

Главным героем заявлен богатырь-полукровка, которому нужно расследовать страшное преступление. Сильный и немного мрачный мультик наверняка понравится всем любителям необычных проектов.

Короткие анонсы - чего еще ждать в 2024 году

Первое - это проект от студии “Мельница”, которая выпускает в рамках своей популярной франшизы сериал о трех богатырях и уже даже показала зрителям многообещающий тизер. Фирменный юмор, любимые герои и привычная рисовка - для всех зрителей старше шести лет.


Второе - будет экранизирована трилогия Transhumanism Inc., KGBT+ и «Путешествие в Элевсин» за авторством Виктора Пелевина. Пока что никаких подробностей о проекте неизвестно. Но, поскольку Пелевин — автор неоднозначный, то и от экранизаций стоит ожидать чего-то необычного.

Музыкальный спектакль “Ничего не бойся, я с тобой” тоже дождался экранизации - и зрители ждут его с явным нетерпением. Это будет не сериал, а полнометражка, что особенно интересно.

Павел Прилучный в роли мажора так всем понравился, что киновселенная этого проекта будет расширена - зрители могут ждать не только третью полнометражку, но и пятый сезон сериала. Что касается сериала “Триггер”, то его было решено продолжить на третий сезон, а также полнометражным фильмом, который, судя по трейлеру, порадует зрителя неожиданными поворотами. Стильная съемка - еще один безусловный плюс проекта.


Комедийный сериал “Проект “Анна Николаевна” и криминальный сериал “метод” получили добро на продление - оба будут продлены на третий сезон.

Мультипликационный сериал от Димы Сыендука и Егора Лоскутова зрители увидят 19 октября - тогда выйдет на экраны первая серия “Объяснялкиных”.

В формате мультсериала зрителям покажут и книгу “Зверский детектив” от Анны Старобинец. Вышел трейлер, который показывает и интересную рисовку, и увлекательный сюжет, и много юмора.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Проекты от онлайн-кинотеатра “Кинопоиск” и “Студии Плюс” - интересные и разнообразные, так что у каждого зрителя есть, чего ждать в 2024 году. При этом сервисы предлагают не только кинофильмы и сериалы, но и интересные анимационные продукты, которые понравятся не только детям, но и взрослым.

#кино #сериалы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Как разозлить зрителя: девять примеров от "Нетфликс"
Адам Сэндлер и его лучшие драматические роли в кино
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

За счёт запуска производства машин Т-80, Россия увеличит общее количество выпускаемых танков
28
В сети появились кадры добивания "Ланцетами" оставленных украинскими экипажами двух Leopard 2
5
В Сети появились кадры эвакуации подбитого Leopard 2A4 с поля боя
3
The Economist: На Западе не были готовы к затяжной борьбе Украины с Россией
12
Экс-глава МИД ФРГ Габриэль призвал готовиться к худшему в случае избрания Трампа
+
Управляемые ИИ дроны могут скоро появиться на полях сражений
1
Lockheed Martin делает «самый мощный боевой лазер на свете» еще более мощным
3
Coinbase не исключает запуск токена для L2-сети Base
+
Ещё не Скайнет, но уже управляемый искусственным интеллектом - в Израиле представили танк "Barak"
8
На аргентинском сайте Samsung заметили информацию о Galaxy S23 FE и Tab S9 FE
+
В Сети появились кадры уничтожения «Ланцетами» двух танков Leopard 2
+
В переданных Украине танках Challenger 2 присутствует смертельный для человека асбест
1
Android 14 позволяет пользователям Pixel менять ярлыки на экранах блокировки
+
В Венесуэле задержали одну из крупнейших банд страны
+
Компания AMD выпустила долгожданное обновление своего драйвера Radeon Vulkan
2
Google может упростить очистку учетных записей Gmail на Android
+
Астрономы обнаружили кислород на спутнике Юпитера Каллисто
+
Новая звуковая панель Dolby Atmos от Bose использует искусственный интеллект
+
Сенатор Хоули: Белый дом намерен бесконечно давать деньги Киеву
+
Флагманская RTX 4090 не поддерживает 8K в 240 Гц – зато карты AMD поддерживают
22

Популярные статьи

Китай представил атомный авианесущий крейсер с мощной гиперзвуковой электромагнитной пушкой
15
Как я работал 6 лет в DNS
84
Witchfire - еще один "соулслайк" с пистолетом
8
Переезд из Node 202 в NR200P
49
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
13
Разогнал организм - пробежал свой первый марафон
25
Пытаюсь исправить панель задач MX Linux 23 Xfce, и почему кастомизация это не про линуксы
14
Ли Сунсин - великий полководец, о котором мало кто слышал
2

Сейчас обсуждают

REY_B_
15:27
А что, есть ещё железопрофиль? - Увы, даже у разрабов всё больше маркетинг с политикой. ......... И неожиданно... Статья в оказывается в тему! Мужик же дело делал! А это сейчас главная железная пробле...
Ли Сунсин - великий полководец, о котором мало кто слышал
Олег
15:25
13-ое поколение(в данном случае 13600) - это топ за свои деньги за L2 кеш - хватит лет на 8 минимум
Почему Core i5-13600KF – это не лучший выбор для геймеров, и есть ли перспективы у Ryzen 9 5900Х
Q-Tuzoff
15:22
Я на дебиане для Raspberry всего раз писал пароль для sudo. Хотя настроил довольно прилично. Так себе претензия к линуксу, ИМХО. Мои хотелки к линуксу разбились о железо Raspberry - слабая слишком зве...
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
Александр Привет
15:11
У него и так нет нормального интернета, он у него лимитирован )))
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
Александр Привет
15:06
Они там думали, что будет по другому!?
Times: раненый сержант ВСУ дезертировал после отказа командования в лечении
Ruhama_Sama
15:06
Отберите уже интернет у этого поехавшеного, уже который раз гугл в ленту новостей предлагает его опусы
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
Юрий
15:05
Все равно не понимаю, для чего этот пердолинг? В чем цель? Чимбалабол, скажите, пожалуйста, что должно получится в итоге? Я уже просто уже ради прикола наблюдаю за тем, как человек, рыдая, насилует с...
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
Johan_888
14:57
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
Огiрок
14:47
Я хз какой раз блохастый вукряинец в бане моется, наверно пока всех блох не отмоет из своей шерсти.
Стратегические мосты в Украине подверглись ударам новыми УМПК ФАБ-1500
Johan_888
14:43
Скоро абрамсы подвезут, у русских опять начнётся челенж, ато ребята соскучились по азарту, леопарды уже не считают... челенжеры тоже "распечатаны", все ждут абрамсы... Как с ними воевать? если они "ох...
«Вашингтон пост»: Линия Работино – Вербное превратилась в кладбище военной техники
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем