В первую очередь - это будет серия "Дозоров".

Масштабная презентация “Плюс Студии” продемонстрировала проекты, которые ожидаются в следующем году. Аноны от онлайн-кинотеатра “Кинопоиск” выглядят очень любопытными - и речь идет как о тех фильмах и сериалах, о которых зрители могли слышать. Так и о тех проектах, которые были презентованы впервые. Свежая информация и любопытные подробности только подогревают зрительский интерес.

Сериал по “Дозорам” - то, чего зрители давно ждали

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По известной серии книг Сергея Лукьяненко было выпущено два полнометражных фильма - “Ночной дозор” и “Дневной дозор”, но это было достаточно давно - в 2004 и 2006 годах соответственно.

Пятнадцать лет спустя было решено запустить в рамках франшизы сериал, но подробности о нем пока неизвестны.

“Этерна” - отблески или полноценная история?

Серия книг “Этерна” вдохновил онлайн-кинотеатр ”Кинопоиск” и “Студию Плюс” на сериал в жанре фэнтези, выход которого ожидается в 2024 году. В 2022 вышел фильм с многообещающим названием “Этерна.

Часть первая”, но вторая часть не увидит свет - было принято решение о полном перезапуске вселенной именно в сериальном формате. И актерский состав, и творческая команда в целом также будут новыми. В качестве режиссера проекта выбран Сергей Трофимов, известный зрителям по “Нулевому пациенту”.

“Иные”... или иная?

Это третий крупный проект “Кинопоиска” - и тоже фэнтези. События сериала будут происходить в альтернативной Европе тридцатых годов, где действует злодей по имени Нойман.

Противостоять злым силам буде Аня — женщина со сверхспособностями. Она также вступает в противостояние и со спецслужбами.

Советские реалии в сериале “Олимпиада”

Главным героем истории является сын крупного функционера компартии, который попадает в крупный скандал. В качестве наказания молодого человека отправляют в качестве мальчика на побегушках в организационный комитет, который отвечает за Олимпийские игры 1980 года.

После такого опыта мировосприятие героя полностью изменяется. Релиз ожидается в следующем году, а поскольку это проект Евгения Стычкина, он однозначно будет интересным.

Современное прочтение “Преступления и наказания”

Киноинтерпретация одного из самых знаменитых романов Достоевского - это само по себе событие. Тихон Жизневский и Любовь Аксенова в главных ролях - еще интереснее, а то, что действие происходит в современном Санкт-Петербурге, только интригует еще больше.

Работа над шоу поручена Владимиру Мирзоеву, который известен благодаря проекту “Топи”. В проекте также будут задействованы Алена Михайлова, Владимир Мишуков и Юлия Снигирь.

“Фурия” - проект по комиксам Bubble

Сериал находится в разработке уже некоторое время, но есть надежда на то, что результат скоро представят зрителям. Роль необычайно искусной воровки Ники Чайкиной играет Дарье Верещагина. Она воплощает образ героини, которая в прошлом работала на крупную преступную организацию. Зрителям можно ожидать интересную героиню и идеальное перевоплощение на фоне головоломного сюжета.

“Киберслав” - новый мультипликационный проект

Он погружает зрителей во времена Древней Руси, но альтернативной - там активно используются разнообразные технологии, существуют роботы, нашлось место экзоскелетам и передовому оружию.

Главным героем заявлен богатырь-полукровка, которому нужно расследовать страшное преступление. Сильный и немного мрачный мультик наверняка понравится всем любителям необычных проектов.

Короткие анонсы - чего еще ждать в 2024 году

Первое - это проект от студии “Мельница”, которая выпускает в рамках своей популярной франшизы сериал о трех богатырях и уже даже показала зрителям многообещающий тизер. Фирменный юмор, любимые герои и привычная рисовка - для всех зрителей старше шести лет.





Второе - будет экранизирована трилогия Transhumanism Inc., KGBT+ и «Путешествие в Элевсин» за авторством Виктора Пелевина. Пока что никаких подробностей о проекте неизвестно. Но, поскольку Пелевин — автор неоднозначный, то и от экранизаций стоит ожидать чего-то необычного.

Музыкальный спектакль “Ничего не бойся, я с тобой” тоже дождался экранизации - и зрители ждут его с явным нетерпением. Это будет не сериал, а полнометражка, что особенно интересно.

Павел Прилучный в роли мажора так всем понравился, что киновселенная этого проекта будет расширена - зрители могут ждать не только третью полнометражку, но и пятый сезон сериала. Что касается сериала “Триггер”, то его было решено продолжить на третий сезон, а также полнометражным фильмом, который, судя по трейлеру, порадует зрителя неожиданными поворотами. Стильная съемка - еще один безусловный плюс проекта.





Комедийный сериал “Проект “Анна Николаевна” и криминальный сериал “метод” получили добро на продление - оба будут продлены на третий сезон.

Мультипликационный сериал от Димы Сыендука и Егора Лоскутова зрители увидят 19 октября - тогда выйдет на экраны первая серия “Объяснялкиных”.

В формате мультсериала зрителям покажут и книгу “Зверский детектив” от Анны Старобинец. Вышел трейлер, который показывает и интересную рисовку, и увлекательный сюжет, и много юмора.

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Проекты от онлайн-кинотеатра “Кинопоиск” и “Студии Плюс” - интересные и разнообразные, так что у каждого зрителя есть, чего ждать в 2024 году. При этом сервисы предлагают не только кинофильмы и сериалы, но и интересные анимационные продукты, которые понравятся не только детям, но и взрослым.