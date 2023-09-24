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Никол Пашинян игнорирует требования народа и не собирается в отставку
Премьер-министр Армении уверенно сидит в своем кресле и не хочет нести ответственность за потерю страной региона

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Армению лихорадит на фоне происходящих в стране событий, связанных с Нагорным Карабахом. В то же самое время очагом стабильности остается правительство страны и в частности премьер-министр Никол Пашинян.

Несмотря на политический и военный провал политики страны в области Карабаха, никто не несет за это ответственности, и мирный, но активный народ Еревана вышел на улицу, чтобы показать свое отношение к происходящему. Буквально вчера улицы столицы Армении заполнили толпы протестующих граждан с требованиями убрать не справившихся политиков из власти. Но армянское правительство в корне не согласно с этими народными требованиями.

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В частности, сам Никол Пашинян в официальных изданиях страны заявил, что не собирается покидать место премьер-министра и более того готов и дальше вести Армению к светлому будущему. Политик полностью игнорирует требования народа и не хочет нести ответственность за потерю страной столь важного региона.

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Стоит напомнить, что в 2020 году благодаря стараниям наших миротворцев удалось остановить полный захват Азербайджаном Нагорного Карабаха. При этом армянское правительство откровенно было не готово к столь сложной ситуации. Например, распиаренные в том конфликте «Байрактары» могли действовать так эффективно только по причине отсутствия у армян нормальных мобильных ПВО. В тот год правительство Пашиняна продало имеющиеся комплексы «Оса» за рубеж и гордилось снижением трат на военный бюджет. И это только самый заметный случай, сколько осталось за кадром нам неизвестно.

#армения
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