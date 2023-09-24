Учебный полет привел к крушению истребителя.

Хорошие новости приходят с североамериканского континента! Корпус морской пехоты США обнаружил пропавший истребитель F-35B, который потеряли с экранов радаров в воскресенье на прошлой неделе. Обломки крылатой машины оказались в том же штате, где и произошла катастрофа, в ходе которой дорогостоящий летательный аппарат оказался вне зоны наблюдения следящих систем. Пилот истребителя, кстати, успешно катапультировался и был доставлен в ближайший военный госпиталь. Там он получил медицинскую помощь и вместе с персоналом удивлялся, как военная машина 1-й армии мира не может найти многотонную машину.

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Инцидент произошел в воскресенье 17 сентября 2023 года, когда проходил учебный полет истребителя F-35 стартовавшего с военной базы в Чарльстоне. В ходе полета произошла авария, которая привела к катапультированию летчика. В дальнейшем начался настоящий технохорорр с исчезновением самолета и поиски машины по всей территории Южной Каролины. Многочисленные партии спасателей и военных не могли найти обломки истребителя и в интернета начали расцветать теории заговора, что F-35 уже и не в США, а перелетел Атлантику и оказался в России и прочий аналогичный бред.

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Вопреки конспирологическим теориям истребитель нашли 19 сентября в паре часов пути от военной базы. Об этом сообщает портал ABC News со ссылкой на руководство Корпуса морской пехоты. Более подробной информации о произошедшем в открытых источниках нету. Будем надеется, что со временем всплывут интересные подробности того, как американцы потеряли самолет под завязку, напичканный электроникой у себя неподалеку от военной базы.