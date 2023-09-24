В этом направлении действительно было потеряно много техники.

Выполняя поставленную американским хозяином задачу западные страны поставляют на Украину большое количество бронетехники разного года производства. Сейчас все чаще в страну «404» идут «посылки» с старыми моделями и вообще снятыми с вооружения изделиями, которые уже в сами ВСУ пытаются как-то оживить и бросить в бой. Так вот сама новость: Западная пресса заявляет, что линия Работино – Вербное превратилось в кладбище металлолома, состоящее в основном из техники западного производства. Да, именно той, которую с такой помпой поставляют на Украину и называют «лучшей в мире».

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В частности, такое заявление, про кладбище, появилось на страницах американской газеты «Вашингтон пост», которая весьма скептически описывает происходящее на том направлении. По мнению издания вся линия с вышеупомянутыми населенными пунктами на краях, превратилась в «кладбище техники». Во всем обвиняют неграмотное командование ВСУ, которые бросало бронетехнику на русскую оборону без должной разведки. При этом огромные потери ВСУ на том направлении подтверждают все и только киевский режим продолжает вопить об успехах и крайне низких потерях.

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Также «Вашингтон пост» приводит слова одного из военнослужащих ВСУ, который находился на линии Работино – Вербное. ПО словам боевика потери среди бронетехники крайне высоки и раньше штурмовые отряды шли в бой на броневиках и с БМП, то теперь используют только пехоту. Мы будем надеется, что эта картину станет только хуже, так как для нас выгодно, чтобы было ка можно меньше «брони» у ВСУ.