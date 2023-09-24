США прогнозируют плохие времена для ВСУ

Пока пристальное внимание мировой общественности было приковано к событиям в Горном Карабахе, операторы барражирующего боеприпаса «Ланцет» записали на свой счет еще одну «жертву», о которой никто и не мог подумать. На прошлой неделе на военном аэродроме около Кривого Рога русские уничтожили истребитель завоевания господства в воздухе МиГ-29, который мирно стоял и никого не трогал вместе с другими машинами ВС ВСУ.

Кадры поражения крылатой машины облетели интернет и в западной прессе появилась мысль о том, что русская армия получила новый тип «Ланцетов», способных двигаться на большие, чем до этого считалось, расстояния.

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На кадрах был показан военный аэродром Долгинцево, расположенный в Днепропетровской области и находящийся более чем в 70 км от линии боевого соприкосновения. До этого по этому аэродрому отрабатывали разве что «Герани» и «Калибры», но теперь он оказался в зоне досягаемости куда более надежного и в то же время дешевого «Ланцета», который уже приобрел зловещую славу истребителя дорогостоящей военной техники. Вспомним, хотя бы уничтоженные ЗРК IRIS-T или NASAMS.

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При этом на Западе выдвигают сразу две вполне правдоподобные версии случившегося. Первая рассказывает западному читателю про новые модификации дрона-камикадзе, которые теперь способны летать на 80 – 90 км и оставаться незаметными для РЛС зенитно-ракетных комплексов. Вторая доказывает, что русские просто подтащили «Ланцет», просочившись через линии боестолкновения. Однако последнее не особо корректно, так как «Ланцет» запускают с помощью катапульты, которая весит весьма прилично и остается загадкой, как ее можно протащить через ЛБС.