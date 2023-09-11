Испытывали скорее всего для будущего использование в рамках СВО.

Недавно по всем информационным каналам русского сегмента интернета прошла новость об испытании гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на самолете Су-34. После этого сообщения появилась информация о том, что первоначальное предположение о «Кинжале» оказалось ложным и никаких пусков с истребителя-бомбардировщика не было. Однако испытания все-таки проводились, но испытывали там не столь дорогое оружие. Так вот, на том Су-34 испытывали УМПК с ФАБ-1500, что до этого никак не удавалось.

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Информация про испытание «Кинжала» поступила в информационное поле и была очень сильно распиарена. Скорее всего это произошло по ошибке, так как вскоре появились фото этого самолета с подвешенной авиабомбой. Уже на следующий день в нескольких Телеграм-каналах появилось опровержение испытания гиперзвуковой ракеты. Из тех же источников стало понятно, что ВКС впервые применили Универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) с ФАБ-1500. До этого момента использовали менее весомые «аргументы» в виде ФАБ-500.

Что интересно, поступила информация, что экипаж Су-34 хотят наградить медалями за выполнение сложной задачи. Скажем откровенно, 1,5-тонный ФАБы – это серьезный аргумент, который скажется на боевых действиях в зоне СВО. Сегодня от УМПК 500 кг бомбой ВСУ страдают очень сильно и не раз в западных СМИ мелькали жалобы украинских военных на русские планирующие боеприпасы. Будем надеется, что вскоре новые УМПК начнут поступать в ВКС и помогут нашим военным в их нелегком деле.