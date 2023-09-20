Теперь можно из пластика делать топливо.

На сегодняшний день существует не один способ переработать пластик – к примеру, термомеханическая переработка, пиролиз, гликолиз, химическая переработка и так далее. Сотрудники Университета Райса (William Marsh Rice University) в штате Техас, США, смогли узнать, как получить водород из пластиковых отходов с низкой степенью отдачи парниковых газов.

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Отдельным преимуществом метода является остаток в виде графена – его количество способно полностью окупить процесс производства водородного сырья. Графен — это двумерный материал, состоящий из одного слоя атомов углерода, собранных в гексагональную решетку. Он был открыт в 2004 году. Графен обладает рядом уникальных свойств, которые делают его перспективным материалом для применения в различных областях, включая электронику, оптику, композитные материалы и биомедицинские приложения.

Специалисты нагревали пластик в течение четырех секунд, добившись его температуры в 2800 °С. При такой температуре из отходов испаряется весь водород и остается чистый графен, состоящий из углерода.

Одним из самых важных преимуществ метода является то, что пластик не требуется чистить, разделять или мыть. Способ переработки универсален и подходит многим видам пластика.

Сейчас инженеры ищут способ сделать данную практику повсеместной. Для этого нужно придумать, как превратить эксперимент в массовое производство.

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